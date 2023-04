Preokret u Italiji: Juventusu vraćeno 15 bodova u prvenstvu, skočili sa sedmog na treće mjesto

VEZNJAK SEVILLE

Ivan Rakitić: Osvajanje Lige prvaka s Barcelonom nije mi najdraži naslov u karijeri

"Često me pitaju koja mi je osvojena titula najvažnija. Moglo bi se pomisliti da je to Liga prvaka (2015. s Barcelonom), no ja uvijek kažem da je to Europska liga 2014.", izjavio je.