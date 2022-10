Predvodnik pobjede nad Salzburgom: Kapetan juniora potpisao s Dinamom

Dinamo se na svojim službenim stranicama pohvalio novim potpisom. Ne radi se o transferu, već o ugovoru za jednog od njihovih talentiranih igrača iz škole nogometa. Luka Lukanić (18), veznjak i kapetan modrih juniora, potpisao je višegodišnji ugovor s hrvatskim prvakom.

U klub je došao još kao predškolsko dijete, danas pobjeđuje vršnjake iz Reala i Salzburga.

- Da, tu sam već 12 godina, krenuo sam od onih prvih generacija i stepenicu po stepenicu došao do kadeta, sad sam u juniorima.... Ovaj ugovor samo mi je dodatni motiv da radim još više i jače i da se probam izboriti za nastupe na glavnom maksimirskom travnjaku - rekao je za stranice Dinama.

Treneri su u njemu od najranijih dana prepoznali odlike vođe jer je praktički u svim uzrastima nosio kapetansku vrpcu.

- Ponosan sam na to i silno se trudim opravdati očekivanja i povjerenje koje sam dobio kroz kapetansku vrpcu. Dakako, i u budućnosti ću se truditi da povjerenu ulogu kapetana opravdam na najbolji način.

Najviše se ugleda na osvajača Zlatne lopte iz 2018. godine. Pogađate...

- Luka Modrić! On mi je uzor. To kako on igra treba biti primjer svakom mladom igraču. Od inozemnih nogometaša moji su favoriti Xavi, Iniesta i Busquets. Stvarno je bilo zadovoljstvo gledati ih kako igraju, to je najljepši stil. Stvarno sam impresioniran svima njima - zaključio je.

