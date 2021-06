Predsjednik Svjetske gimnastičke federacije Morinari Watanabe: „Želim Hrvatskoj olimpijsko zlato u mom Japanu“

Ovo je prvi predsjednik FIG-e koji je došao na Svjetski kup u Hrvatsku u 12 izdanja organizacije ovog natjecanja.

„Čim sam ušao u ovu dvoranu, već prvim pogledom vidio sam sve. Dovoljna mi je bila samo jedna sekunda i sve mi je bilo jasno. Ovo je sjajno organizirano natjecanje, jedna od najboljih organizacija u svijetu. Znate, ja sam između ostaloga organizirao četiri svjetska prvenstva u gimnastici, dakle, znam kakva mašinerija treba za veliko gimnastičko natjecanje. Čestitam Vam“, rekao je Watanabe Vladimiru Mađareviću, direktoru DOBRO World Cupa, tehničkom direktoru natjecanja Mariju Vukoji, predsjedniku HGS-a Mariju Možniku i glavnoj tajnici Saveza Ivi Murat Kojić koji su ga ugostili u Gradskom vrtu i odradili nekoliko bitnih sastanaka.

Ovo nije prvi put da je Watanabe u Hrvatskoj.

„Bio sam već jednom, ali na vašem moru. Bio sam na jednom prvenstvu u judu. Hrvatska je prekrasna zemlja. I Hrvatska ima sjajnu povijest gimnastike. Organizirali ste puno natjecanja Svjetskog kupa. Hrvatska je velika gimnastička zemlja u svijetu. Nadam se da će hrvatski gimnastičari još napredovati i osvajati zlatne medalje“.

Možda i u njegovom Japanu uskoro?

„Zašto ne? Želim Hrvatskoj zlato u mojoj zemlji!“

Foto: Marko Banić/REROOT

Je li Japan spreman za Igre?

- Svi koji su na rukovodećim pozicijama u našoj zemlji, svi žele da se Olimpijske igre održe. Predsjednik, premijer, cijela upravljačka struktura. Prije nekoliko mjeseci izašli su podaci da 80% stanovništva Japana ne želi Igre. Sada se ipak taj postotak smanjio i otprilike je pola-pola. Sada ipak 50% ljudi želi OI u Tokiju. Svi trebamo biti svjesni da su ovo dosta komplicirane igre za organizaciju. Sudionici ne smiju izlaziti iz Olimpijskog sela, ne smiju iz hotela. Samo borilište i Selo ili hotel. Komplicirano je jako, ali mi smo spremni. Nismo svo ovo vrijeme bili u milosti medija. Veliki pritisak rade na nas. Ali, govorio sam Thomasu Bachu puno puta 'predsjedniče, mi ne trebamo pričati, ne trebamo govoriti otvaranje Igara je tada i tada, bit će to i to...' Šutnja je zlato. Japanci ne pričaju puno. To je takav mentalitet. Govoriš djelima. Ne riječima. Znate, moji preci su samuraji. Moj otac, kad sam bio mali, uvijek mi je govorio 'šuti, to što želiš reći - pokaži'. Pokaži tko si. Šutjeti nije uopće loše. Šutjeti je jako dobro. Ja mogu pričati - ovo ću, ono ću napraviti, i što imam od toga? Napravi! Kao što vi ovdje radite sjajan turnir već godinama. Ne trebate mi pričati da znate organizirati natjecanje, vidim.

Foto: Marko Banić/REROOT

Morinari Watanabe nedavno je u MOO-u dobio i kolegicu iz Hrvatske, bivšu predsjednicu RH Kolindu Grabar Kitarović.

„Mi u MOO-u imamo princeze, prinčeve, lordove... pa zašto ne bismo imali i predsjednicu jedne države. Takve osobe, s takvim iskustvom, sigurno mogu pridonijeti razvoju svjetskog sporta“, završio je prvi čovjek svjetske gimnastike.