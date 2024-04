Predsjednik Osijeka žestoko po Bjelici: Napadao je novinare i upravu, to samo govori kakav je čovjek

Predsjednik NK Osijeka Ferenc Sakalj dao je veliki intervju za službenu web stranicu bijelo-plavih u kojem je govorio o dosadašnjem radu, ostvarenim rezultatima i budućnosti slavonskog prvoligaša. U jednom pitanju dotaknuo se i bivšeg trenera odnosno sportskog direktora Nenada Bjelice koji je iz kluba otišao na poprilično ružan način. Legenda kluba Bjelica je u svom mandatu doveo Osječane do povijesnog drugog mjesta u HNL-u, ali je upisao i debakl, ispadanje od Kizližara u europskim kvalifikacijama.

Kako je uopće došlo do problema s Nenadom Bjelicom?

- Tako što je, očito frustriran rezultatskim neuspjehom nakon što je udovoljeno svim njegovim željama po pitanju igračkog kadra, počeo prozivati vlasnike i Upravu, javno govorio da je skraćivao i prekidao treninge, napadao novinare, isticao da je Uprava neambiciozna. To samo govori o kakvom je čovjeku riječ. Do sada nisam o tome govorio i nisam želio da ljudi iz Kluba to spominju, ali Bjelica me razočarao kao trener i sportski direktor. Kada smo ga dovodili, nismo pregovarali, udovoljili smo svim njegovim zahtjevima, vjerujući da je prava osoba za preuzimanje brige oko vođenja kompletnog sportskog segmenta. Njegovim dovođenjem povećali smo proračun za 100 posto, plaće igrača narasle su gotovo četiri puta, uz to doveo je veliki stožer i voditelja Škole nogometa. Nije se preispitivala niti jedna njegova odluka i želja, dobio je apsolutno sve što je poželio. No, izostali su obećani rezultati, pa je, prije nego što on bude prozvan, krenuo prozivati Upravu - rekao je Sakalj.

Koliko je NK Osijek uložio u igrače koji su došli u njegovom mandatu?

- U mandatu Nenada Bjelice smo na transfere igrača koje je on doveo, njihove plaće i sve financijske stavke koje idu uz to, a doveo je koga god je poželio, potrošili oko 25 milijuna eura, a samo u Bjelicu i u njegov stožer uložili smo više od 7 milijuna! Mislim da je svima jasno da je napad na Upravu zapravo produkt činjenice da s maksimalnim resursima u svojem gradu nije napravio apsolutno ništa, pa je tako i njegova „mantra“ kako puno košta, ali nije skup, potpuno promašena. To što smo gradili stadion nije nimalo utjecalo na jačanje naše momčadi, dobro je znao da, ne napravimo li iskorak u Europi, moramo prodati dva, tri igrača za koje smo imali ponude kako bi Klub bio likvidan. Upravo njegova tvrdoglavost i neprihvaćanje odluka Uprave je razlog zbog kojeg se upalo u financijske probleme, a ne izgradnja stadiona koja se pretežno financirala iz drugih izvora. Podsjećam da smo s najskupljom momčadi i s najskupljim trenerom u povijesti ispali iz europskih kvalifikacija od poluamatera iz Kazahstana. Za takvo što naprosto ne može biti drugog krivca osim Bjelice.

Uspjeli ste dovesti José​a Bota, priznatog portugalskog stručnjaka, na mjesto sportskog direktora. Kako ste uspjeli u tome?

- Boto je došao zahvaljujući mojim poznanstvima i podršci vlasnika. Od prvog trenutka smo jasno komunicirali da nam je provjereni stranac jedini izbor za poziciju sportskog direktora i jako smo zadovoljni da smo u tome uspjeli. Naravno, bitna je bila i njegova želja. Radi se o dokazanom stručnjaku sjajnog dosjea i mišljenja sam da je savršena osoba za slijediti put koji su zacrtali vlasnici. Jose ima moju apsolutnu podršku i neće biti mjesta za one koji neće prihvatiti njegov način rada - izjavio je Sakalj.