Sportska gimnastika

Predsjednik kluba nadmetat će se na memorijalu Stjepana Boltižara

Autor
Damir Mrvec
28.11.2025.
u 14:20

Zagrebačko tjelovježbeno društvo Hrvatski Sokol sutra (subota) će u svom Sokolskom domu (Trg Republike Hrvatske 6) ugostiti 35. Memorijal Stjepana Boltižara - Zagreb Christmas Masters, jedno od najdugovječnijih i najcjenjenijih veteranskih gimnastičkih natjecanja.

Natjecanje uključuje međunarodne sudionike koji ove godine stižu iz Njemačke, Velike Britanije, Slovenije i Hrvatske, a program se odvija u pet kategorija muške i ženske sportske gimnastike.

 - Odlučili smo da Boltižarov memorijal bude međunarodno natjecanje kako bismo i mi gimnastički veterani iz Hrvatske imali priliku sudjelovati na međunarodnoj sceni.

Hrvatska je mala zemlja, nemamo baš veliki broj veteranskih natjecatelja, pa nije zanimljivo da se natječemo samo međusobno. Ovako svi imamo veću motivaciju -  reći će predsjednik ZTD Hrvatski Sokol, izv. prof. dr. sc. Vladimir Savić, dr. med. vet., nekad i sam vrhunski gimnastičar koji će sutra šesti put nastupiti na Memorijalu.

Uz njega, boje Hrvatskog Sokola branit će i Andrej Strašek, Nino Balać te aktualni treneri ZTD-a Marko Musić i Matija Baron.

 - U sezoni dolazim pet puta tjedno na treninge. Jednostavno, gimnastika mi je postala najbolji lijek protiv stresa. Ranije sam znao nositi posao kući, a sada, čim radno vrijeme završava, razmišljam što ću raditi na treningu.

Možda su treninzi postali i neka vrsta pozitivne ovisnosti - ali ona koja život čini kvalitetnijim. Gimnastika i općenito sport nakon profesionalne sportske karijere poboljšava kvalitetu života. Ako redovito trenirate, i fizički i psihički vam je sve lakše napraviti - piča Vladimir Savić

Predsjednik ZTD-a dobro je poznato lice veteranske gimnastike i jedan od njezinih najboljih ambasadora.

 - Drago mi je da sam primjer. Volio bih da se još više bivših gimnastičara pridruži treninzima, da se vrate u dvorane i jednom možda i oni nastupe na našem Memorijalu.

Trenutno u svijetu postoji veteranska liga u koju su uključene Njemačka, Japan, Velika Britanija i SAD. I mi smo pozvani da se priključimo, čak su rekli ako nemamo dovoljno gimnastičara za hrvatsku ekipu, možemo imati mix tim sa Slovenijom.

Nažalost put na natjecanje u Japan bio je preskup, ali ako sljedeće natjecanje bude u Europi, ozbiljno ćemo razmotriti sudjelovanje. A razmišljamo ponuditi i domaćinstvo natjecanja u Hrvatskoj. - istaknuo je Savić.

Sutrašnji Memorijal moći će se pratiti putem aplikacije Elevien koja je izašla u susret organizatorima i prilagodila sustav ocjenjivanja ovom veteranskom natjecanju u kojem se za višebojski rezultat računaju po tri najbolje odrađene muške sprave, odnosno dvije kod žena.

 - Iako svi natjecatelji imaju veliko iskustvo, svejedno se prije natjecanja osjeti nervoza. Ali, trema nestane čim dotakneš prvu spravu. Inače mi je najdraže raditi preču, ali ove godine forma mi nije najbolja na toj spravi i neću je natjecati.

Trenutno mi najbolje idu ruče. No, možda i više od samog natjecanja naš Memorijal njeguje posebno predblagdansko ozračje i prijateljsku atmosferu.

Lijepo je vidjeti sve drage ljude koji nam dođu. I svake godine dođe netko novi. Zato smo i odabrali da Memorijal bude prvi dan Adventa, da sportaši uživaju u Zagrebu, u Adventu i pritom imaju kvalitetno natjecanje - zaključio je Savić. 

Nakon dodjele medalja najboljim veteranima, ZTD Hrvatski Sokol u 15:15 proglasit će i najuspješnije sportaše kluba za 2025. godinu. 

Ključne riječi
memorijalni turnir Sokol Vladimir Savić Sportska gimnastika

