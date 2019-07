Prati ih 11 milijuna ljudi, a raspisali se o sramotnom potezu Engleza protiv Hrvatske!

Prije točno godinu dana hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je najveći uspjeh u povijesti hrvatskoga sporta. Izborila je plasman u finale Svjetskog prvenstva u Rusiji. Odabranici Zlatka Dalića 11. srpnja 2018. u Moskvi su ispisali povijest. Pobjedom s rezultatom 2:1 protiv Engleske nakon drame i produžetaka vatreni su prvi put izborili plasman u finale Svjetskog prvenstva.

Luka Modrić, Ivan Rakitić, Mario Mandžukić i društvo tako su nadmašili pothvat generacije iz 1998. koja je na isti dan, ali 20 godina prije, na pariškom Parku prinčeva pobijedila Nizozemsku s rezultatom 2:1 i osvojila svjetsku broncu.

Bila je to čarobna noć hrvatskog nogometa, ali i sporta na moskovskom Lužnikiju. Pravi spektakl na terenu, ali i na tribinama. Navijača je bilo podjednako, po desetak tisuća na svakoj strani. Rani pogodak engleske vrste šokirao je hrvatske navijače i u prvom poluvremenu Englezi su vodili i na tribinama. Gordi Albion otvorio je utakmicu ranim pogotkom, Kieran Tripper doveo je Engleze u vodstvo u petoj. minuti golom iz slobodnog udarca s 20 metara. "Football's Coming Home, it's coming home," pjevali su Englezi koji su u tom trenutku, prvi put nakon 1966., barem neko vrijeme bili u finalu Svjetskog prvenstva.

