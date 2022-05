Poznati nogometaš pobijedio rak: Sve je objavio u emotivnoj poruci

Veznjak reprezentacije Walesa i engleskog drugoligaša Bournemoutha David Brooks je u utorak objavio da više ne boluje od raka, gotovo sedam mjeseci nakon što mu je dijagnosticiran Hodgkinov limfom.

Brooksu, kojem je Hodkinov limfom dijagnosticiran u listopadu prošle godine, kazao je da se raduje nastavku karijere.

On je za reprezentaciju Walesa odigrao 21 utakmicu, a za Bournemouth 90 od 2018. kada mu se priključio iz Sheffield Uniteda.

"Prošli sam tjedan razgovarao sa svojim liječnikom koji je proučio moje zadnje nalaze. Presretan sam što mogu reći da je liječenje bilo uspješno i da mogu reći da više nemam rak", kazao je Brooks.

Jannik Vestergaard (R) of Denmark defends David Brooks of Wales during the UEFA Euro 2020 Championship Round of 16 match between Wales and Denmark at Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, the Netherlands, June 26, 2021.

"Uzbuđen sam da počnem putovanje natrag do potpune spremnosti i da nastavim svoju nogometnu karijeru. Odlučan sam raditi naporno mjesecima unaprijed i jedva čekam da budem tamo", dodao je.

Drugoligaš Bournemouth pokušat će osigurati povratak u prvu ligu današnjom utakmicom protiv Nottingham Foresta. Bournemouth je trenutačno na drugom mjestu koje automatski vodi u prvu ligu sa 82 bodova, tri više od trećeplasiranog Nottingham Forestam, dva kola prije kraja prvenstva.

