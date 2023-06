Poznati menadžer za VL: U Hrvatsku se dovode stranci jer su jeftiniji od domaćih igrača

Hrvatsko nogometno tržište očito se počelo mijenjati. Doduše, ne kad je riječ o izlaznim transferima jer naši klubovi većinom žive od prodaje igrača i tako će ostati tko zna do kada te svi gledaju prema inozemstvu, kako igrači tako i klubovi, ne bi li svoju "udavaču" što bolje udomili i što izdašnije napunili svoju blagajnu. No počele su se događati promjene pri kupnji igrača, iako je prijelazni rok još jako daleko od kraja, u dosad obavljenim poslovima kao trend se pokazuje kupnja, odnosno dovođenje stranaca.

Jedini igrač kojeg je Dinamo dosad doveo je francuski stoper iz druge francuske lige Maxime Bernauer, koji je iz Paris FC-a stigao u Maksimir bez odštete. I neće biti iznenađenje ako plavi dovedu još pokojeg stranca. Istina, bili su plavi zainteresirani za neke igrače u našoj ligi, kao što su Matija Frigan iz Rijeke, pa igrači Lokomotive Lukas Kačavenda i Luka Stojković, a blizu dolaska iz Istre 1961 bio je Bakrar, koji je Alžirac, ali bio bi to unutarligaški transfer.

Dogovor s Istrom je u zadnji čas, barem zasad, propao, a priče o Friganu, Kačavendi i Stojkoviću zapele su na, očekivano, novcu. Klubovi koji imaju važeće ugovore s tim igračima traže goleme iznose, a govori se o milijunima eura. Predsjednik Rijeke Damir Mišković obznanio je da Frigana neće nikome dati ispod cijene, a koliko znamo za njega traže pet milijuna eura. Sigurno bi se to za koju stotinu tisuća moglo smanjiti, ali to je novac koji Dinamo nema namjeru potrošiti na ofenzivca Rijeke. Navodno bi mogli ići do tri milijuna, koliko bi dali i za Kačavendu. No šef lokosa Božidar Šikić odavno je ustvrdio da Kačavenda i Stojković zajedno koštaju 11 milijuna. Tako bi sam Kačavenda bio blizu sedam milijuna eura. A ne bismo rekli da je u ovom trenutku Kačavenda bolji igrač negoli je bio Luka Ivanušec kad je 2019. godine za tri milijuna eura iz Lokomotive prešao u Dinamo ili Lovro Majer koji se 2018. godine iz Lokomotive preselio u Maksimir za 2,5 milijuna eura.

Stoga ne čudi što se Dinamo okrenuo inozemnom tržištu, iako je to uvijek riskantno zbog adaptacije igrača, no očito je da se plavi okreću strancima, a pogotovo mu se sviđaju igrači kojima istječu ugovori, kao što je to bio slučaj s Bernauerom. I svoje teleskope sve će više usmjeravati preko naše granice. No nije Dinamo jedini. I Hajduk je svoje redove pojačao dosad jednim transferom, a i tu je riječ o strancu. Na Poljud je stigao Leon Dajaku, koji je bio pod ugovorom s engleskim drugoligašem Sunderlandom, a dosad je bio na posudbi u švicarskom St. Gallenu. Riječ je o ofenzivcu koji je na početku karijere iz Stuttgarta prešao u Bayern, iz kojeg je otišao na posudbu u Union Berlin. Poslije je potpisao za Sunderland, koji ga je proslijedio u St. Gallen. Podrijetlom je s Kosova, a rođen je u njemačkom Waiblingenu.

Hajduk je u sezoni koja je za nama u svom rosteru imao devet stranaca. I velika većina igrača koji su u posljednje vrijeme stizali u Hajduk bili su stranci, neki na posudbi, neki su i postali igrači bijelih kao Benrahou.

I Osijek radi na dovođenju još jednog stranca, a riječ je o lijevom bočnom ukrajinskog Šahtara Oleksandrom Drambajevom (22), a već prije stigli su grčki stoper Stefanos Evangelou (25) i brazilski desni bek Renan Guedes (25). Slaven Belupo doveo je dva stopera, stigli su mladi kosovski reprezentativac Bujar Pllana (21) i Danac crnogorskih korijena Luka Račić (24), Istra je dovela Irfana Ramića iz BiH, Unai je doveo Naveira iz Španjolske, Slovaka Sebastiana Nebyla i Nizozemca Chovanieja Amatkarija.

To je većina stranaca koji su stigli u posljednje vrijeme, a bit će toga sigurno još dosta jer većina klubova ima u svojim spisima brojna imena koja bi se mogla dovesti, a da nisu (pre)skupa, još je bolje ako za njih ne treba platiti odštetu.

U prošloj sezoni Dinamo je imao najmanje stranaca, samo njih pet, a najviše ih je prošlo kroz Rijeku (16) i Hajduk (14).

Takve se igrače, kao što su ovi koje smo spomenuli, može pronaći a da za njih ne treba otvoriti novčanik. Prošle je sezone u našoj ligi bilo oko 35 posto stranih igrača, a nastavi li se ovaj trend s početka prijelaznog roka, taj bi postotak mogao ozbiljno narasti.

– Naši su se klubovi okrenuli dovođenju igrača izvana jer su domaći igrači skuplji – kaže nam ugledni menadžer Marko Naletilić i dodaje:

– Tržište se u našoj ligi promijenilo. Neki su klubovi, primjerice Lokomotiva i Osijek, izravno plasirali svoje igrače u inozemne klubove te više nije pravilo da se igrači prodaju samo iz Dinama. Iako, istina je da se iz Dinama rade puno veći transferi, viši nego što ih svi ostali klubovi rade zajedno. No uprave klubova odlučile su odrediti visoke cijene za svoje igrače, a to je njihova procjena i vidjet ćemo hoće li to uspjeti ostvariti, no očito je da su igrači iz inozemstva jeftiniji.

Daleko je do kraja prijelaznog roka i još će se tu dosta toga događati, pogotovu ostvare li naši klubovi prodaje svojih najboljih igrača jer u tom će slučaju imati novca za kupnju i skupljih domaćih nogometaša.

– Držim da klubovi ne bi trebali tražiti istu cijenu u domaćim i međunarodnim transferima, a mogli bi se dogovoriti kroz određene postotke za buduće transfere, tako da im to bude zajednički projekt i da svi profitiraju – kazao je Marko Naletilić.

To se nerijetko radi (uostalom, Dinamo očekuje novac od novih transfera Gvardiola, Brozovića i Olma), iako plavi dosad nisu bili skloni pri dovođenju igrača davati drugima takve postotke tijekom budućih prelazaka.