Poznati astrolog Đokoviću najavio turbulentnu godinu: Upozorio ga na Australiju!

Novak Đoković je rekordni sedmi put dočekao 1. siječnja na prvom mjestu ATP liste, a u godini pred nama ima priliku da srušiti još ono malo rekorda koji su mu preostali. Ispred njega u svijetu tenisa je još jedino Steffi Graf koja je na prvom mjestu provela 377 tjedana. Novak je izjednačen s Federerom i Nadalom s po 20 titula na četiri najprestižnija turnira, a nema sumnje da će mu to biti jedan od glavnih motiva u 2022. godini. Srpski astrolog Boban Vujović rekao je što zvijezde predviđaju Đokoviću, prenosi Kurir.

- Pored mnogih astroloških prognoza za nastupajuću 2022. trebalo bi naglasiti da ova Nova godina počinje u satu kad planeta sreće i napretka, Jupiter, vlada. Novak Đoković se rodio u satu kada je Jupiter vladao, a u svojoj natalnoj karti ima poziciju Jupitera na egzaltaciji Sunca što ga učini velikim i nedostižnim šampionom bijelog sporta. Astrološki gledano naredna 2022. će biti puna nepredvidljivih situacija, zastoja u napretku, ovo je godina borbe i velikog testa izdržljivosti. Iako kalendarski Nova godina počinje sa satom u kome dobrotvor Jupiter vlada, njegova pozicija u znaku Riba zajedno sa Neptunom do 10. svibnja i od 29. listopada do 21. prosinca donosi lažna nadanja i obećanja, tako da se savjetuje da svako na svoj način ne odustaje od borbe za ostvarenje svojih snova, a pravi primjer za to je Novak Đoković - kaže za Kurir Vujović.

Mnogi se i dalje pitaju hoće li Novak nastupiti na predstojećem Australian Openu koji je zakazan za 17. siječnja.

Za Novaka cijela naredna godina bit će burna i turbulentna, s velikim padovima i skokovima. Sam početak 2022. godine može biti jako kompliciran zbog tranzita Marsa koji se kreće suprotno njegovom znaku Blizanaca iritirajući tako vladara njegovog horoskopa Merkura, sa jedne strane, a sa druge, ova agresivna planeta ugrožava njegov Saturn i Uran u znaku Strijelca koji u astrologiji predstavlja događaje u inozemstvu. Ovaj loš tranzit donosi brojna neugodna iznenađenja tako da se tih dana može očekivati i neočekivani događaji što će kod njega izazvati dodatnu nervozu i nemir od 7. do 14. siječnja. Tako da su male šanse da će sudjelovati na AO, a i ako mu dozvole boravak, bit će izložen raznim pritiscima i nepravdama. Možda bi bilo mnogo bolje da ne ide na put, jer postoji opasnost od sklonosti doživljavanju nezgoda, nepravdi i neostvarenih planova. Ova loša slika njegovog horoskopa traje do 7. veljače - pojašnjava Vujović.