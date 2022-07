Potpuni kaos: Bijesni prosvjednici prekinuli jedno od najvećih natjecanja

Danac Magnus Cort Nielsen (EF Education - EasyPost) pobjednik je desete etape biciklističke utrke Tour de France, 148.5 km dugačke dionice od Morzinea do Megevea koju su na više od 10 minuta prekinuli klimatski aktivisti.

Etapa je prekinuta na desetak minuta nakon što je sedam klimatskih aktivista pokušalo blokirati bicikliste 36 kilometara prije cilja. Aktivisti, od kojih je jedan nosio majicu s natpisom "Imamo još 989 dana" prosvjedovali su sjedeći na cesti nakon čega ih je privela policija.

Grupa proklimatskih aktivista "Derniere Renovation" preuzela je odgovornost za akciju, uz poruku kako su željeli "zaustaviti ludu utrku koja juri prema uništenju našeg društva."

NEW - Eco activists glued themselves to the race track and hampered the Tour de France with smoke bombs.pic.twitter.com/3gVACLuDS9 — Disclose.tv (@disclosetv) July 12, 2022

"Ne možemo više biti promatrači klimatske katastrofe koja je u tijeku. Imamo još 989 dana da spasimo našu budućnost, naše čovječanstvo", stoji u njihovoj poruci. Sličnu poruku na svojoj majci imala je i prosvjednica koja je nedavno prekinula polufinalni meč Roland Garrosa između Marina Čilića i Caspera Ruuda.

Utrka je neutralizirana i dat je novi start poštujući razlike zabilježene u trenutku zaustavljanja. Na koncu je slavio Cort Nielsen koji je u završnom sprintu pobijedio ispred Australca Nicholasa Schultza, dok je treći bio Španjolac Luis Leon Sanchez sa sedam sekundi zaostatka.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS Cycling - Tour de France - Stage 10 - Morzine les Portes du Soleil to Megeve - France - July 12, 2022 EF Education - Easypost's Alberto Bettiol celebrates on the podium with combative trophy after stage 10 REUTERS/Gonzalo Fuentes Photo: GONZALO FUENTES/REUTERS

"Nevjerojatno je, ne mogu ni pojmiti što se dogodilo. Bio sam na rubu snaga, ali srećom imao sam pomoć momčadskog kolege, tako sam štedio nešto snage, iako sam nekoliko puta izgubio vodeću skupinu. U finišu smo odjednom opet bili svi zajedno, a ja sam bio najjači u sprintu", rekao je Danac.

Branitelj naslova Slovenac Tadej Pogačar, koji je izgubio dvojicu momčadskih kolega nakon što su napustili utrku zbog pozitivnih testova na COVID-19, zadržao je žutu majicu vodećeg u ukupnom poretku. Najprije je Norvežanin Vegard Stake Laengen morao rano završiti utrku, a danas je ista sudbina zadesila Novozelanđanina Georgea Bennetta.

Pogačar vodi sa 11 sekundi prednosti ispred Nijemca Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe), dok Danac Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) na trećem mjestu ima 39 sekundi zaostatka.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS Cycling - Tour de France - Stage 10 - Morzine les Portes du Soleil to Megeve - France - July 12, 2022 Riders wait after the race is neutralized due protestors blocking the route REUTERS/Gonzalo Fuentes Photo: GONZALO FUENTES/REUTERS

U srijedu je na rasporedu jedna od težih etapa Touru. Bicikliste čeka 151.7 km duga ruta od Albertvillea preko prijevoja Galibier iznad 2600 m nadmorske visine do vrha zahtjevnog prijevoja Granon iznad Serre Chevaliera.

REZULTATI: 1. Magnus Cort (Dan/EF Education-EasyPost) 3:18:50, 2. Nick Schultz (Aus/BikeExchange-Jayco) isto vrijeme, 3. Luis Leon Sanchez (Špa/Bahrain-Victorious) + 0:07, 4. Matteo Jorgenson (SAD/Movistar) 0:08, 5. Dylan van Baarle (Niz/Ineos Grenadiers) 0:10, 6. Georg Zimmermann (Njem/Intermarche-Wanty-Gobert) 0:15, 7. Benjamin Thomas (Fra/Cofidis) 0:18, 8. Andreas Leknesund (Nor/Team DSM) 0:20, 9. Fred Wright (VB/Bahrain-Victorious) 0:22, 10. Lennard Kämna (Njem/Bora-Hansgrohe) 0:22...

UKUPNO: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 37:11:28, 2. Lennard Kämna (Njem/Bora-Hansgrohe) + 0:11, 3. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 0:39, 4. Geraint Thomas (VB/Ineos Grenadiers) 1:17, 5. Adam Yates (VB/Ineos Grenadiers) 1:25, 6. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 1:38, 7. Romain Bardet (Fra/Team DSM) 1:39, 8. Tom Pidcock (VB/Ineos Grenadiers) 1:46, 9. Enric Mas (Špa/Movistar) 1:50, 10. Luis Leon Sanchez (Špa/Bahrain-Victorious) 1:50...