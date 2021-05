Potpisao ugovor od 365 milijuna dolara, pa mu oteli brata i tražili otkupninu

Canelo Alvarez je prije mjesec dana stigao do svoje 55. profesionalne pobjede. Turčin Avni Yildirim izdržao je svega tri runde protiv Meksikanca, koji je tim trijumfom obranio WBA i WBC naslov prvaka. Pred Alvarezom (55-1-2) je novi izazov, jer se za tjedan dana bori protiv neporaženog Britanca Billyja Joea Saundersa (30-0), vlasnika WBO-ova pojasa.

Meksička zvijezda se ovih dana prisjetila jednog traumatičnog događaja od prije dvije i pol godine o kojem donedavno nije pričao. U nekoliko je dana proživio obiteljsku dramu kada su mu otmičari uoči meča protiv Rockyja Fieldinga u prosincu 2018. oteli brata i tražili otkupninu, prenosi Croring.



– Bio je to ponedjeljak, tjedan uoči meča. Telefonirao sam i pregovarao s otmičarima koji su mi oteli brata. Pregovarao sam tri dana da ga puste – prisjetio se Canelo Alvarez tih događaja, te nastavio:

– Nakon što su ga pustili mnogo sam razmišljao kako bi se osjećao da je to bila moja kći, otac ili majka. A u subotu sam imao meč. Imao sam zakazano mnogo intervjua, a nitko nije znao kroz što prolazim. Rođak je bio posrednik u pregovorima, njemu bih rekao što da kaže otmičarima, a onda bi on meni prenio njihovu poruku. Na kraju smo se dogovorili.

Canelu je to bio prvi meč na ugovoru s DAZN-om vrijednim 365 milijuna dolara. U vrijeme dok mu je brat bio otet on je bio u New Yorku, gdje je čekao meč protiv Rocky Fielding. Meksički udarač je tehničkim nokautom u trećoj rundi pobijedio Britanca.