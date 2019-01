Posebna podrška s tribina Redsa: 104 su mu godine, a član kluba je od 1923.

Liverpool će imati posebnog gosta na subotnjoj utakmici protiv Crystal Palacea. Na tribinama će se nalaziti Bernard Sheridan.

Ne bi to bilo ništa čudno da Bernard nije 104-godišnjak i najstariji navijač Liverpoola na svijetu.

Član kluba je od daleke 1923. godine i proslavio je gotovo sve važnije klupske trofeje. Rođen je 1915. godine, a Bernard je s Liverpoolom proživio osvajanje 14 naslova engleskog prvaka, svih sedam FA Cupova i svih pet naslova europskog prvaka, piše RMBI.

Bernardu se osobno javio Jürgen Klopp koji mu je pismom zahvalio na podršci, i čestitao mu rođendan koji slavi 25. siječnja uz prigodni dres i pozvao ga na utakmicu.

"Hvala vam na vašoj dugogodišnjoj podršci i nadam se da ćete lijepo proslaviti rođendan sa svojom obitelji. You'll Never Walk Alone", napisao je Klopp.

Sheridan se zahvalio i poručio kako to priliči pravom navijaču Redsa.

.@LFC super fan Bernard, a resident from RMBI Home The Tithebarn is to celebrate his 104th birthday by going to a match. He was delighted to receive a ‘Bernard 104’ shirt and a letter from Jürgen Klopp.



