Poreču domaćinstvo za dva Europska prvenstva u džudu

Nakon što je Hrvatska bila domaćin prvog službenog džudo natjecanja nakon "lockdowna", Europskog kupa u Dubrovniku, u Poreču će se održati dva europska prvenstva u džudu - od 4. do 6. studenog Europsko prvenstvo za juniore, a od 9. do 10. studenoga Europsko prvenstvo za mlađe seniore do 23 godine.

Izniman ugled odličnog organizatora džudo natjecanja, kojeg je Hrvatski džudo savez s partnerima stekao posljednjih godina, u razdoblju koronavirusa urodio je dobivanju domaćinstva dva europska prvenstva za džudašice i džudaše.

Na Europskom juniorskom prvenstvu sudjelovat će 412 sportaša iz 40 zemalja,dok će se u konkurenciji mlađih seniora natjecati 352 sportaša iz 36 zemalja.

"Iskustva državnog prvenstva u Zagrebu, a zatim i Europskog kupa u Dubrovniku, svakako će poslužiti i da na natjecanjima u Poreču imamo jednaku razinu sigurnosti, kvalitete organizacije i zadovoljstva svih prisutnih. Priprema za ova natjecanja traju već nekoliko mjeseci, a zbog epidemioloških mjera i logistike, naš je organizacijski tim podignuo kvalitetu rada na još višu razinu", kazala je Sanda Čorak, predsjednica Hrvatskog džudo saveza i predsjednica organizacijskog odbora natjecanja, koja je dodala da na tribinama dvorane Intersport neće biti gledatelja.

Na juniorskom prvenstvu će nastupiti po devet hrvatskih džudašica i džudaša, a na mlađem seniorskom po osam naših natjecateljica i natjecatelja.

"Nastup na domaćem tatamiju je uvijek motivacija više, a kako se nalazimo u periodu kada ništa ne znamo sa sigurnošću, počevši od forme svih koji dolaze, možemo samo reći kako su naša najistaknutija imena Ana Viktorija Puljiz, Karla Prodan i Helena Vuković. Međutim, već su i prije naši džudaši i džudašice pokazali kako znaju pozitivno iznenaditi, tako da vjerujemo u sve koji će nastupiti u Poreču", kazao je izbornik ženskih reprezentacija Vladimir Preradović.