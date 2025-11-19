Naši Portali
Ponajbolji napadač svijeta otkrio: Šokirao me zahtjev Barcelonina direktora!

World Cup - UEFA Qualifiers - Group G - Malta v Poland
DARRIN ZAMMIT LUPI/REUTERS
Autor
Željko Janković
19.11.2025.
u 22:25

U knjizi, autor Sebastian Staszewski prepričava kako je tijekom sezone 2022./23. jedan direktor Barcelone pristupio Lewandowskom s prijedlogom koji ga je ostavio bez teksta. „Robert, želimo da prestaneš zabijati pogotke u posljednjim utakmicama.“ Igrač ga je pogledao u nevjerici.

Vrijeme Roberta Lewandowskog u Barceloni obilježeno je njegovim impresivnim golgeterskim učinkom, čak i nakon što se pridružio klubu u dobi od 33 godine. Međutim, nedavno je otkriveno da je Barcelona, ​​u nastojanju da izbjegne financijske probleme, uputila neobičan zahtjev poljskoj zvijezdi: zamolili su ga da prestane zabijati golove.

Sada 37-godišnjak, Lewandowski uživa u posljednjim godinama svoje profesionalne karijere dok istovremeno širi svoju prisutnost poput veleposlanika Poljske, nedavno je otputovao na Manhattan kako bi posjetio Empire State Building u čast Dana neovisnosti Poljske. Još jedan vrhunac ove godine bilo je objavljivanje njegove biografije „Lewandowski. Prawdziwy“ („Lewandowski. Pravi“).

U knjizi, autor Sebastian Staszewski prepričava kako je tijekom sezone 2022./23. jedan direktor Barcelone pristupio Lewandowskom s prijedlogom koji ga je ostavio bez teksta. „Robert, želimo da prestaneš zabijati pogotke u posljednjim utakmicama.“ Igrač ga je pogledao u nevjerici. „Iako je naslov prvaka već bio odlučen, kao i nagrada za najboljeg strijelca, u više od desetljeća igranja na najvišoj razini, nitko ga nikada nije zamolio da prestane zabijati u cijeloj karijeri“, piše u knjizi.

Kontekst iza zahtjeva bio je financijski. Barcelona je bila obvezna isplatiti Bayern Münchenu bonus od 2,5 milijuna eura ako Lewandowski postigne 25 pogodaka u La Ligi. S već osiguranim naslovom i 23 pogotka pred kraj sezone, klub se nadao izbjeći dodatne isplate koje bi mogle dodatno opteretiti njihov budžet. U posljednja dva kola, pobjedi od 3:0 nad Mallorcom i porazu od 1:2 od Celte Vigo, Lewandowski je odigrao svih 90 minuta u obje utakmice, ali nije postigao pogodak. Barcelona je tako izbjegla aktiviranje bonusa od 2,5 milijuna eura, uz 45 milijuna eura koji su već plaćeni za njegov transfer i šire financijske poteškoće kluba u to vrijeme (koje traju i danas).

Ironično, unatoč neobičnom zahtjevu Barcelone, sezona 2022./23. na kraju je bila jedina sezona u kojoj je Lewandowski osvojio Pichichi Trophy kao najbolji strijelac La Lige. Njegovih 23 pogotka bila su dovoljno da završi ispred Karima Benzeme (19) iz Real Madrida i Joselua (16) iz Espanyola.

Od tada, Lewandowski je nastavio dosljedno zabijati za Barcelonu, ali nije uspio osvojiti još jedan naslov Pichichija. Postigao je 19 pogodaka u sezoni 2023./24. i 27 u sezoni 2024./25., ali ga je nadmašio Kylian Mbappé, koji je završio s 31 pogotkom.
 

