Ponajbolji borac današnjice šokirao obožavatelje objavom!

Irski borac Conor McGregor, jedna od najvećih MMA zvijezda današnjice, ako ne i najveća, objavio je u nedjelju ujutro svom profilu na Twitteru da se oprašta od ringa!

McGregor je na tu društvenu mrežu postavio fotografiju s majkom, te u kratkome obraćanju fanovima napisao da im se zahvaljuje na podršci i uspomenama.

- Bila je to luda vožnja. Izaberi dom svojih snova, Mags, volim te. Što god da poželiš, tvoje je - naveo je McGregor, koji se dva puta već opraštao od borbi, prvi puta 2016. godine.

Podsjetimo, Irac se u siječnju, nakon pauze od 15 mjeseci, vratio u oktogon. U povratničkoj borbi na UFC 246 eventa u Las Vegasu za samo 40 sekundi je nokautirao Donalda Cerronea.

U posljednje je vrijeme javno tražio revanš protiv Khabiba Nurmagomedova, a prošlog mjeseca je prihvatio i izazov Andersona Silve.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ