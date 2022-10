UŽIVO Policija u Dugopolju privela devet navijača Dinama, spriječen veći sukob

Danas se prema procjeni policije igra utakmica visokog rizika između Hajduka i Dinama na Poljudu od 18 sati.

17:00 - Sat i pol do najveće utakmice hrvatskog nogometa. Gužve vladaju pred ulazima u Split jer na Poljudu od 18 sati sudarit će se Hajduk i Dinamo u susretu koji domaćin vidi kao šansu za povratak u borbu za naslov. Osam bodova dijeli Dinamo i Hajduk prije početka 13. kola HNL-a, a igrat će 18 od sati pred krcatim tribinama splitskog stadiona. Naime, ulaznice su rasprodane. Jutros je preostalo par stotina komada, no u klubu doznajemo da se i taj mali dio istopio pa se još eventualno može pronaći karta na ulici na crno. No, malo je onih koji su je voljni danas prodati. Navijači Hajduka utakmicu dočekuju revoltirani tretmanom sudaca koji njihov klub ima u HNL-u, dok svi drugi upiru prstom u njih i u način na koji su dobivali utakmice u zadnjih nekoliko kola pa je atmosfera uoči derbija prilično napeta. Ipak, ne treba zazivati nerede kao što je to jučer napravio netko od kolega na press-konferenciji prije utakmice jer nikakvih razloga za takve najave nema. Torcida se okuplja već od 12 sati u prostorijama kluba navijača i svoje je pripadnike pozvala da uđu na stadion sat vremena ranije zbog pripreme koreografije. Također su istaknuli kako se danas skupljaju dobrotvorni prilozi za pomoć francuskim navijačima St. Etiennea u sudskom postupku Derbi se igra u terminu neuobičajenom za ovako velike utakmice zbog Dinamovih obveza u ligi prvaka idući tjedan, a to je očigledno utjecalo i na brojnost BBB-a danas u Splitu. Prodana je tek trećina ulaznica, oko 550 komada, od kontingenta dobivenog od kluba.

⚽6⚽Ulazi na #Poljud su otvoreni od 15:30 h i u tijeku su pregledi posjetitelja. Podsjećamo kako prilikom ulaza morate imati: 1⃣kupljenu ulaznicu i 2⃣javnu ispravu s fotografijom. Nerado odbijamo ulazak, ali morat ćemo ukoliko…👇#HAJDIN https://t.co/saKuOjE0pr pic.twitter.com/kKohkeG5uB — MUP-RH (@mup_rh) October 21, 2022

16:51 - Više od 30 tisuća ljudi krenut će danas prema Poljudu, gdje se od 18 sati igra najveća hrvatska utakmica, derbi Hajduka i Dinama u 13. kolu HNL-a. Splitski stadion bit će rasprodan. Sektor Bad Blue Boysa ipak neće biti pun, navijači Dinama kupili su svega trećinu ulaznica koje su im dodijeljene od klubova, od ukupno 1463 ulaznice prodano ih je (samo) 550. Posljednji put u Splitu su bili puno brojniji, oko 1500 Boysa stiglo je u Split, no danas ih je prepolovio nezahvalan rani termin radnog dana, ali i troškovi koje su imali prateći Dinamo ui Ligi prvaka.

16:45 - Policija je javila da je privedeno devet gostujućih navijača u Dugopolju. Osam zbog pirotehnike, a devet zbog alkohola.

⚽️5⚽️Prihvat organiziranih i neorganiziranih skupina gostujućih navijača bio je na izlazu s AC A1-Dugopolje, kreću se via #Poljud ‼️Postupanje policije na Dugopolju‼️ : privedeno ukupno 9 gostujućih navijača = 1 zbog pirotehnike i 8 zbog alkohola #HAJDIN https://t.co/rlRz8Iefzb pic.twitter.com/7HteHM0Ek0 — MUP-RH (@mup_rh) October 21, 2022

16:00 Očekuju se brojne policijske snage već su iz MUP-a izvijestli da su priveli jednog gostujućeg navijača i spriječili mogući sukob na odmorištu Nadin.

- Prihvat navijača u dolasku i povratku osigurava policija uz koordinaciju Stožera Ravnateljstva policije. Na odmorištu Nadin priveden je jedan gostujući navijač te je spriječeno da verbalna prepirka preraste u sukob - napisala je policija na službenom Twitter profilu.

Procjenjuje se da će se večeras na Poljudu okupiti preko 30 tisuća navijača, najavljen je i dolazak 500 Bad blue boysa.

⚽️2⚽️Nogometnu utakmicu visokog rizika #HAJDIN

te prihvat navijača u dolasku i povratku osigurava policija uz koordinaciju Stožera Ravnateljstva policije ‼️ Na odmorištu Nadin priveden 1⃣ gostujući navijač – spriječeno da verbalna prepirka preraste u sukob ‼️ https://t.co/0ngMVkbhzS — MUP-RH (@mup_rh) October 21, 2022

