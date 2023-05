Pola igračica Lokomotive u rosteru, iz Podravke tek dvije

PLINARI BLIZU

PPD Zagreb porazio Nexe u derbiju i na korak je do obrane naslova

Iduća utakmica je u nedjelju 14. svibnja u Našicama. Gosti su bolje otvorili susret. Vodili su 4-3 i 5-4, no Zagreb je s tri gola u nizu okrenuo rezultat u svoju korist (7-5). U 15. minuti domaćin je prvi put stigao i do tri gola prednosti (10-7), a potom i do +4 (11-7). Nexe se uspio vratiti smanjivši na samo pogodak zaostatka (12-11), a na poluvrijeme se otišlo rezultatom 17-15