Pogledajte reviju ljepote u zagrebačkom Domu odbojke: Fotografije će vas skroz oduševiti
Nakon glatke pobjede od 3:0 u 1. kolu SuperSport Superlige, protiv povratnica u društvo najboljih, pulskog Velog Vrha, odbojkašice Mladosti večeras kreću i s regionalnim nadmetanjima.
U Srednjoeuropskoj MEVZA ligi, koju su prošle sezone osvojile pobjedom u finalu protiv Calcita, sastaju se u svom Domu odbojke s gradskim rivalima s Peščenice, ekipom Dinama.
Odbojkaška poslastica na rasporedu je bil od 19 sati, kao i utakmica OK Dinamo i OK OTP Banka Branik u srijedu, te susret Mladosti i Mariborčanki u četvrtak.
- Jako smo zadovoljne nakon prve ligaške pobjede. Mislim da smo odradile sve što je trener očekivao od nas. I dalje se malo tražimo, novi je trener, ima tu još dosta nepoznanica, ali mislim da svakako možemo biti zadovoljne uvjerljivim otvaranjem sezone.
Večeras nas očekuje Dinamo, u četvrtak Maribor, jake suparnice, no mi idemo utakmicu po utakmicu. I ne kalkuliramo, već nam je želja svakoga pobijediti s 3:0.
Dinamo jest naš najveći rival, no to je samo još motiv više. Bile smo do pred početak domaće Superlige desetak dana na pripremama u Italiji, igrale tamo protiv jakih prvoligašica, i dobro smo se pripremile, tako da jedva čekamo oglede s Dinamom i Mariborom - rekla je kapetanica Mladosti, reprezentativna primačica-pucačica Ana Ištuk