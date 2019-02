Pogledajte čime je Bale naljutio Modrića, naš kapetan od bijesa napucao loptu

Luka Modrić imao je 2018. godinu za pamćenje. Osvajao je i trofeje i nagrade, a Zlatna lopta i srebrna medalja na SP bile su najvažnije.

Iz kraljevskog kluba na ljeto je otišao i Cristiano Ronaldo, a Modrić je time postao najveća zvijezda Madriđana.

Modrić je vođa na terenu, produžena ruka trenera kako se voli reći 'nogometnim' rječnikom.

Ipak, bivši suigrač iz Tottenhama, a sada u Realu, Gareth Bale, potezom na treningu naživcirao je našeg kapetana.

Modric pissed off at Bale is cute 😂 pic.twitter.com/KteAGomLgn