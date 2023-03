Poginuo bivši španjolski nogometaš (32). Karijeru završio u invalidskim kolicima, usmrtio ga je vlak

Nekadašnji španjolski nogometaš Pelayo Novo preminuo je u 32. godini života nakon što ga je udario vlak, javljaju brojni španjolski mediji. Prema lokalnim novinam, tragedija se dogodila u utorak poslijepodne, između Ovieda i Siera na La Corredoiri. Hitna pomoć pozvana je oko 5 sati poslijepodne, a liječnici koji su stigli na mjesto događaja nisu mogli učiniti ništa. U ovom slučaju pokrenuta je istraga kako bi se utvrdili točni uzroci tragedije.

Pelayo se povukao iz nogometa 2018. godine, zbog strašne nesreće. Bivši nogometaš bio je u invalidskim kolicima nakon što je doživio tešku nesreću nakon koje je ozlijedio leđnu moždinu. Naime, 2018. godine pao je s 3. kata stambene zgrade. U tom trenutku bivši igrač CFR Cluja progovorio je o stravičnoj nesreći.

- Udarac je bio toliko jak da sam pao s velike visine, tako da u tom trenutku nisam bio pri svijesti. Samo se sjećam da sam se probudio u bolnici u Zaragozi. Preporodio sam se u klinici Lozano Blesa. Od tada je krenuo moj život. Teško je to prihvatiti, ali ima života nakon ove nesreće. Moram sagledati što se dogodilo, to je ono na što sam fokusiran. Istina je da me uhvatila nostalgija, ali jako sam zadovoljan svojom karijerom, svime što sam postigao - rekao je Novo 2018., nekoliko mjeseci nakon strašne nesreće.

Ni nakon što je završio u invalidskim kolicima, Pelayo Novo se nije klonio sporta. Trenirao je tenis u invalidskim kolicima. U karijeri je nastupao za rumunjski Cluj i odigrao peko 200 utakmica u Španjolskoj nastupavši za Oviedo i Elche.