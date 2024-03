Počinje li novi 'kibernetički rat'? Navijači Dinama objavili video-zapis: 'Amnezija s Juga'

Izašao je novi video-zapis s utakmica HNL-a. Ovoga puta, međutim, nije riječ o nekoj novoj VAR-snimki, niti o komunikaciji između službenih osoba. Ali nešto slično tome, svakako jest. Naime, jedna od brojnih Facebook stranica koja okuplja navijače Dinama "Zona Dinamo" objavila je na svom YouTube kanalu kompilaciju snimki.

U videu od oko osam minuta, ističu sve one situacije na ovosezonskim utakmicama HNL-a iz kojih je Hajduk profitirao. Bilo da su, po njima, suci propustili suditi prekršaj Hajdukovih igrača, bilo da se radi o blažoj kazni za neke njegove igrače na utakmicama, o propusti na štetu protivnika... Svejedno je. No, kako je naznačeno i u naslovu "Amnezija s Juga", očito su htjeli ukazati na to da se i u korist Hajduka odvilo puno toga sa sudačke strane ove sezone.

Hajduk je, u videu zone Dinamo profitirao kakvih desetak puta, a ispod njega su onemogućeni komentari kako ne bi došlo do svađa i prepirki. Izgleda da je otpočelo i novo poglavlje "cyber ratovanja" između navijača Dinama i Hajduka. Mogli bismo uskoro i s druge strane dobiti kompilaciju kako je od sudaca profitirao Dinamo...

