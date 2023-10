Pobjednik Eura može zaraditi 34 milijuna €, a najveći favoriti su Francuska i Engleska

Iako je kvalifikacijski proces još uvijek u tijeku i tek znamo četiri sudionika natjecanja, Europsko prvenstvo 2024. godine stiže nam za nešto manje od devet mjeseci i vrijedi objasniti što nas to čeka idućeg ljeta. Od 14. lipnja do 14. srpnja u Njemačkoj će se 24 reprezentacije boriti za naslov najbolje reprezentacije na kontinentu, a bit će to 17. izdanje Eura.

Čak 16 tisuća volontera

Zanimljivo, Njemačka, koja je 2018. dobila domaćinstvo ovog natjecanja ispred Turske, prvi će put biti domaćin Europskog prvenstva u punom smislu te riječi, kao ujedinjena država i bez drugih država domaćina. Još tamo 1988. godine domaćin natjecanja bila je Zapadna Njemačka, a na posljednjem Euru bila je jedna od 11 država domaćina, na Euru koji se igrao diljem cijele Europe. Nadolazeće Europsko prvenstvo bit će ujedno i posljednje veliko nogometno natjecanje sa samo jednom državom domaćinom sve do 2032. godine, kad računamo svjetska i europska prvenstva. SP 2026. održat će se u SAD-u, Meksiku i Kanadi, Euro 2028. održat će se u četiri zemlje Ujedinjenog Kraljevstva (Engleska, Škotska, Wales i Sjeverna Irska) te u Irskoj, SP 2030. održat će se u čak šest zemalja (Maroko, Portugal, Španjolska, Urugvaj, Argentina i Paragvaj), a Euro 2032. održat će se u Italiji i Turskoj.

Deset gradova imat će čast biti domaćinima utakmica na Euru u Njemačkoj – Berlin, München, Dortmund, Köln, Stuttgart, Hamburg, Leipzig, Frankfurt, Gelsenkirchen i Düsseldorf. Prema Uefinim propisima (kapacitet minimalno 30.000, sigurnosni uvjeti), Njemačka ima i više od deset stadiona podobnih za održavanje ovakvog natjecanja, ali stadioni poput onih u Bremenu, Moenchengladbachu, Hanoveru, Nurembergu i Kaiserslauternu nisu ušli u odabir. Prva utakmica turnira 14. lipnja igrat će se na Allianz Areni u Münchenu, a finalna će se odigrati na Olimpijskom stadionu u Berlinu. Budući da je zbog sigurnosnih razloga i dovoljnog broja sjedećih mjesta kapacitet kultne Signal Idune u Dortmundu smanjen s 81 na 66 tisuća kapaciteta za Euro, upravo stadion u Berlinu ima najveći kapacitet za turnir u Njemačkoj – 74.761 mjesto.

Da se još dotaknemo nekih pojedinosti oko turnira. Već je prije određeno da će maskota turnira biti plišani medvjed, a javnim glasanjem domaći su navijači odlučili da će ime te maskote biti Albärt. Nadalje, nije naodmet spomenuti ni broj volontera na ovom turniru; bit će ih nešto više od 16 tisuća te će raditi na 25 različitih lokacija (stadioni, fan-zone, press-centri), a svi se, bez obzira na državu u kojoj žive, još uvijek mogu prijaviti za volontiranje na službenoj stranici Eura 2024.

Ono što najviše zanima navijače koji žele posjetiti Euro 2024. su ulaznice, a prva faza prodaja ulaznica za turnir već je u tijeku. Od 3. listopada u prodaju je pušteno 1,2 milijuna ulaznica i ta prva faza trajat će do 26 listopada. Navijači u toj prvoj fazi mogu napraviti prednarudžbe, a kad kvalifikacije budu završene i kad se 2. prosinca ove godine održi ždrijeb, bit će određeno tko će dobiti koje ulaznice, naravno po reprezentaciji koju žele pratiti. Druga faza prodaje ulaznica na rasporedu je u ožujku 2024., kad se posljednje reprezentacije plasiraju putem doigravanja, treća faza će biti "last-minute" prodaja uoči samog turnira, a četvrta će se odviti tijekom turnira i odnosi se za ulaznice u nokaut fazi.

Što se tiče cijena, one će se za utakmice grupne faze kretati od najjeftinijih, koje će koštati 30 eura, pa sve do najskupljih, koje će biti moguće kupiti za 200 eura. Što se turnir bude približavao kraju, to će u svakoj sljedećoj rundi nokaut faze ulaznice biti skuplje pa će tako za finale u Berlinu najjeftinije ulaznice biti 95 eura, a najskuplje tisuću eura.

A kad smo već kod novčanih iznosa, nagrade za reprezentacije na Euru 2024. bit će veće nego ikad dosad. Za turnir je predodređen ukupni nagradni fond od 371 milijun eura, što je 23 posto više nego što je to bio slučaj na prethodnom EP-u. Svaka reprezentacija koja se kvalificira na glavni turnir dobit će nagradu od 9,25 milijuna eura, a u grupnoj fazi će za svaku pobjedu dodatno dobiti 1,5 milijuna eura te 750 tisuća eura za svaki remi. Prolazak u nokaut fazu donosi dodatna dva milijuna eura, zatim prolazak u četvrtfinale 3,25 milijuna eura te prolazak u polufinale još pet milijuna eura. Osvajač Eura dobit će još 10 milijuna eura, a gubitnik u finalu sedam milijuna eura. Kad se sve zbroji, reprezentacija koja osvoji naslov europskog prvaka maksimalno može dobiti 34 milijuna eura nagrada (ako pri osvajanju naslova pobijedi u svim utakmicama grupne faze).

Favoriti Francuska i Engleska

Najveće šanse za naslov europskog prvaka u ovom trenutku prema kladionicama imaju europski prvak iz 2016. i lanjski svjetski doprvak Francuska te europski doprvak s prethodnog EP-a Engleska. Njima su koeficijenti za osvajanje naslova jednaki, a slijede ih domaćin Njemačka, zatim Španjolska pa Portugal. Italija, branitelj europskog naslova iz 2021. godine, nalazi se na šestom mjestu favorita, sedmo mjesto dijele Nizozemska i Belgija, na devetom mjestu nalazi se Danska, a Top 10 društvo favorita zatvara reprezentacija Hrvatske, koja čeka na prvu pobjedu u nokaut fazi Eura.