Perković za VL otkrila najveći izazov uoči finala: Učinila sam ovu pogrešku, ali bit ću koncentriranija

Sandra Perković i Marija Tolj izborile su finale bacanja diska koje je na rasporedu u utorak navečer. Očekivano. Ovo će im biti drugi put ove sezone da su obje u finalu velikog natjecanja. Na Svjetskom prvenstvu u Eugeneu prije mjesec dana Sandra je osvojila srebro, Marija je bila osma. No, kako sada nema Amerikanki, Kubanki, Brazilki...možda ćemo na postolju vidjeti i obje naše diskašice.

- Opasne su sve tri Njemice. Ima tu još nekoliko dobrih diskašica. Da, među njima je i Marija koja u zadnje vrijeme jako "grize", željna je velikih rezultata – rekla ja Sandra koja je tek u trećem hicu kvalifikacija prebacila normu (op.p. 63,50 metara).

Njezin disk u trećoj seriji zaustavio se na 65,94 metara. Osim Sandre normu je prebacila još samo Njemica Claudine Vita (63,51). U drugoj skupini normu su prebacile Portugalka Ca (65,21) i Njemica Pudenz (64,25)

Foto: Wang Lili/XINHUA (TOKYO2020)JAPAN-TOKYO-OLY-ATHLETICS-WOMEN'S DISCUS THROW-QUALIFICATION (210731) -- TOKYO, July 31, 2021 (Xinhua) -- Marija Tolj of Croatia competes during the Women's Discus Throw Qualification at the Tokyo 2020 Olympic Games in Tokyo, Japan, July 31, 2021. (Xinhua/Wang Lili) Wang Lili Photo: XINHUA/PIXSELL

- Žao mi je što odmah u prvom hicu nisam bacila normu. U prvom hicu sam se oskliznula, drugi hitac je po dobrom starom običaju završio u mreži. U trećoj seriji sam se malo bolje koncentrirala i to je bilo to. Moram reći da sam izabrala potpuno krive tenisice za ovaj krug. Inače, krug je jako dobar, termin kvalifikacija a pogotovo finala je sjajan – istaknula je Sandra.

Sandra ide po šesto zlato

Na svjetskom prvenstvu imali ste stanku između kvalifikacija i finala što ovdje nije slučaj?

- Meni je bolje kada su mi natjecanja dan za dan. U Eugenu smo spavali u nekakvom učeničkom domu bez klime. Doslovce sam tamo umirala od vrućine i još sam morala čekati dugo do finala. Nisu se Amerikanci baš istaknuli kao neki dobri organizatori – dodala je Sandra.

Možete li do šeste uzastopne zlatne medalje na europskim prvenstvima?

- Samo da sve bude u redu, samo neka Sandra danas nastavi gdje je stala u kvalifikacijama i bit će to onda dobro.

Hrvatska atletika za sada ostvaruje sjajne rezultate?

- Dogovorili smo se da ćemo na kraju zajedno proslaviti sve medalje i sva finala – zaključila je Sandra.

Marija Tolj ušla je u finale s hicem 62,51 metar. Krenula je skromno, s hicem 54,75 metara.

- Prvi hitac...to sam samo provjeravala da li treneru srce dobro radi. Voljela bi danas biti među prvih šest. Postolje? Zašto ne, ali ako i ne bude neću biti razočarana – rekla je Marija Tolj.

>> VIDEO: Hrvatska senzacija plače pred novinarima nakon povijesne utrke, pogledajte što nam je kazala