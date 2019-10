Perišić otkrio zašto je zaplakao tijekom intoniranja Lijepe naše

Ivan Perišić zaplakao je tijekom intoniranja Lijepe naša na poljudskom travnjaku. Preplavile su ga emocije, a u razgovoru za NovuTV otkrio je što mu je u tom trenutku prošlo kroz glavu:

- Sjetio sam se u tom trenutku svoja dva djeda i bake koji nisu više s nama. Nakon dugo vremena ponovno smo igrali u Splitu. Vollio bih da je to češće slučaj i nadam se da će tako ubuduće i biti - kazao je hrvatski reprezentativac i uzdanica Bayerna, pa zahvalio Luki Modriću:

- Pitao sam Modrića smijem li izvesti najstrožu kaznu protiv Mađara i dopustio mi je. Hvala mu na tome. Golman me pročitao, ali bit će još i zabijenih i promašenih penala. No, najvažnije je da hrvatska reprezentacija pobjeđuje. Tko zabija, ma to i nije toliko bitno - kazao je Perišić.

