Ovo nikome nije uspjelo u 132 godine, a sada jure još jedan rekord

Liverpool igra sezonu iz snova. Sedam kola prije kraja prvenstva osigurali su naslov engleskog prvaka nakon 30 godina.

A Redsi su gostujućom pobjedom u 34. kolu protiv Brightona (3:1) ostvarili još jedan podvig.

Naime, Liverpool je postao prvi klub koji je najbrže stigao do 30 pobjeda u prvenstvu.

30 - Liverpool have won 30 of their 34 Premier League games this season (D2 L2); this is the fastest any side has ever reached 30 wins in a season in the history of the English Football League. Authority. pic.twitter.com/Hc4rSW2ZcH