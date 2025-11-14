Naši Portali
Najnovije vijesti
SP 2026.

Ove reprezentacije osigurale su plasman na Mundijal: Hrvatska im se danas može pridružiti

World Cup - UEFA Qualifiers - Group K - England v Serbia
Foto: Andrew Boyers/REUTERS
VL
Autor
Hina
14.11.2025.
u 10:17

Samo dvije europske reprezentacije osigurale plasman.

Broj sudionika Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine polako se povećava. Od 48 reprezentacija, koliko će ih idućeg ljeta sudjelovati na World Cupu, do sada je poznato 29 sudionika.

Iz Europe samo dva, Francuska i Engleska. Vjerujemo kako će se "Tricolorima" i "Gordom Albionu" večeras priružiti i hrvatska reprezentacija koju i bod protiv Farskih Otoka i matematički vodi na SP.

Je li moguće? Hrvatska i Srbija igrat će utakmicu u Zagrebu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara!

Za sada je najviše poznatih sudionika iz Afrike, devet reprezentacija, te iz Azije, osam.

Spomenimo kako su među 29 do sada sigurnih putnika i tri debitanta, Uzbekistan, Jordan i Zelenortski Otoci.

Ždrijeb skupina SP-a bit će 5. prosinca u Kennedy Centru u Washingtonu.

Konačna lista svih sudionika World Cupa bit će poznata tek koncem ožujka iduće godine kada su na rasporedu dodatne kvalifikacije u Europi koje će iznjedriti zadnja četiri putnika.

DO SADA OSIGURALI NASTP NA SP

Domaćini: SAD, Meksiko, Kanada

Afrika: Alžir, Zelenortski Otoci, Egipat, Gana, Obala Bjelokosti, Maroko, Senegal, Južna Afrika, Tunis

Azija: Australija, Iran, Japan, Jordan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Koreja, Uzbekistan

Južna Amerika: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj

Europa: Francuska, Engleska

Oceanija: Novi Zeland

Ključne riječi
Svjetsko prvenstvo 2026.

