Ovaj rezultat Dinama svjetsko je čudo! Pa tko je to još napravio?

U nekadašnjem Dinamovom napadaču Branku Struparu sinoć se uskovitlala – nostalgija.

– Na ovom stadionu, De Kuip, drugi put sam nastupio za reprezentaciju Belgije i dao Nizozemcima dva gola. Uh, kakva je to momčad bila Nizozemaca; Kluivert, Bergkamp..., mene je čuvao Jaap Stam! Završilo je 5:5 – prisjetio se danas 50-godišnji Strupar.

O Dinamovoj izvedbi u Rotterdamu nizao je samo superlative.

– Baš me zanima koja to europska momčad prije Dinama u pet utakmica u skupini nije primila pogodak, za mene je to zaista svjetsko čudo! Znate, meni ova skupina nije bila nimalo lagana, ma što tko mislio o tome. Taj CSKA i Feyenoord bili su osvajači ovoga natjecanja. Feyenoord je za mene dobra momčad, ima puno reprezentativaca, puno stranaca, na klupi ima legendarnoga, velikog trenera Advokaata. Sve to daje dodatnu težinu ovom Dinamovom rezultatu koji zaslužuje iskreno divljenje. Feyenoord je sinoć izgledao nemoćno, ali samo zato što ga je Dinamo učinio takvim – naglašava Strupar.

Moharrami je otkriće

Kao promatrač sa strane koji pozorno prati zbivanja u europskom nogometu, Strupar ističe i jedan fenomen koji je ipak negativno utjecao i poremetio ravnotežu u odnosima među klubovima.

– Taj koronavirus sigurno je ostavio traga na brojnim europskim momčadima. Primjerice, nekada se ne bi moglo dogoditi da austrijski Wolfsberger tako lako pobijedi CSKA u Moskvi. Iskreno, mislio sam da će ih Rusi sinoć razvaliti. Isto tako, kako je moguće da Šahtar, i nakon što ga je poharao koronavirus, dva puta pobijedi Real Madrid. Sve je to čudno, jako čudno – kaže Strupar.

Što vam imponira u Dinamovoj izvedbi?

– Dinamo je čvrst, kompaktan, grupiran u sredini terena čekajući suparničku pogrešku, i to maksimalno koristi. Sviđa mi se što Dinamo djeluje moćno kao momčad, što dečki ginu jedan za drugoga. Danas oni više nemaju Olma koji je odskakao svojom kvalitetom, što naravno nije činilo ostale manje vrijednima, ali su im sve linije sjajno posložene. I tu se primjerice ne vidi da taj Jakić nikada prije nije igrao na toj razini, da je Moharrami otkriće, jer je igrao protiv vrlo brzoga igrača, a ni jednom mu nije pobjegao. Petković? Ma, može se o njemu misliti ovo ili ono, da nije u formi, da mu ne ide, ali meni je on uvijek vrhunski i uživam ga gledati – zaključio je Branko Strupar, koji je u Dinamu odradio jednu sezonu (2003./2004.), a nije upisao ni jedan europski nastup.

Znao sam da su plavi bolji

Ivan Bošnjak (41) nekada je u Dinamu bio suigrač Zorana Mamića, u onoj sjajnoj Kužeovoj sezoni 2005./2005. kada su plavi osvojili naslov prvaka. Vinkovčanin ima devet europskih nastupa za plave i četiri pogotka.

– Bilo je to slatko i glatko u Rotterdamu, kao što sam i očekivao. Pratim nizozemsku ligu i znao sam da Feyenoord nije bolji od Dinama – kaže Bošnjak i nastavlja:

– Svi igrači Dinama zaslužuju velike pohvale, njih je doista užitak gledati i dosegnuli su svi zaista visoku razinu. No, ako baš inzistirate, moje najveće divljenje zaslužuje Arijan Ademi, kojega je doista bio pun teren i koji je opet radio razliku. On je istodobno odgovoran i požrtvovan u obrani, a u napadu uvijek napravi neki nered. Eh, da je moja generacija imala takvoga igrača, pa iako smo bili jaki, sigurno bismo s ovakvim Ademijem dobili dimenziju više.