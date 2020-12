Ostao sam u šoku kada sam vidio što je moj sin napravio

Marcus Thuram, nogometaš Borussije Mönchengladbach, šokirao je svijet kada je pljunuo suparničkog igrača iz redova Hoffenheima. Dobio je crveni karton, kažnjen je s pet utakmica neigranja u prvenstvu i kupu, a šesta utakmica je uvjetna i aktivirat će se ako napravi neki prekršaj do 21. prosinca 2021. A i klub ga je kaznio s 40 tisuća eura. No, dobio je i bukvicu od svog oca, legendarnog Lilliana Thurama.

- Kada sam gledao utakmicu, ostao sam u šoku, pitao sam se je li to stvarno moj sin. Onda su mi rekli kako to nije napravio namjerno, već je pljunuo u ljutnji pa je slina slučajno završila na licu protivničkog igrača. Pričao sam i ja s njim, napomenuo sam mu da to nije bilo u redu te da se takve stvari nikada ne smiju ponoviti - rekao je Thuram i dodao:

- Rekao mi je: “Tata, ne želim da ljudi stvarno misle kako sam sposoban na nekoga namjerno pljunuti, nisam takav.” Prvo što je napravio nakon crvenog kartona je to da se svima ispričao i kazao kako nije bilo namjere u svemu tome, rekao je Lillian.