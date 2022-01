Ostaje li Hrvatska bez izbornika, Mršić prvi kandidat za španjolski Breogan!?

Hoće li hrvatska košarkaška reprezentacija u kritičnom trenutku, usred kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, ostati bez izbornika? Je li pred Hrvatskim košarkaškim savezom novi veliki problem?

Sve su to pitanja koja se nameću nakon informacije pristigle iz Španjolske koja kaže da je Veljko Mršić prvi kandidat za preuzimanje klupe tamošnjeg prvoligaša Rio Breogana. A to je klub iz sredine tablice (imaju skor 8-7) u kojem igraju čak četiri igrača s prostora bivšeg SFRJ a to su Džanan Musa, Marko Luković, Nikola Janković i Rašid Mahalbašić i u kojem, očito, jako utjecaj ima Mršićev agent Miško Ražnatović.

Ako se pitate zašto bi to bio problem za reprezentaciju jer Mršić ne bi bio ni prvi hrvatski, a kamoli europski, izbornik koji uz nacionalnu vrstu vodi i klub, onda se moramo vratiti na ono što se događalo prošlo ljeto. A tada je HKS kao uvjet nastavka suradnje Mršiću postavio to da mora biti profesionalni izbornik i da ne može više, kao prošlu sezonu kada je bio trener Zadra, sjediti na dvije stolice.

Ukoliko Mršić doista i potpiše ovaj ugovor, a za svakog trenera je španjolsko tržište veliki izazov, onda ćemo sa zanimanjem pratiti reakciju HKS-a i dvojice Vrankovića, predsjednika Stojka i glavnog tajnika Joke, ali i predsjednika Stručnog savjeta Dina Rađe.

Nama se čini da bi oni u tom slučaju krenuli u potragu za novim izbornikom pri čemu bi, tako se čini, najlogičnije rješenje bio dosadašnji Mršićev pomoćnik Damir Mulaomerović.

No, tko god bi to bio našao bi se u nemiloj situaciji s obzirom da je Hrvatska u kvalifikacije ušla s porazima od Slovenije i Finske, sa skorom 0-2, i da ju u veljači čekaju dvije vrlo teške utakmice sa Švedskom. A Šveđani su namučili Slovence u gostima i nadjačali Finsku i čine se kompaktnijom vrstom od (n)ove Hrvatske.