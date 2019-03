Osnivač nogometne škole optužen za zlostavljanje: 'Ejakulirao je po meni, a zvao je to toplom kremom'

U Atléticu je zavladala nevjerica nakon što su procurile optužbe protiv Manuela Briñasa, osnivača klupske nogometne škole, za zlostavljanje maloljetnika. Miguel M. H., prva žrtva koja je istupila s optužbom, povjerio je El Paisu da ga je Briñas seksualno napastovao između 1973. i 1975. dok je radio kao svećenik u katoličkoj školi Hermanos Amorós u Madridu. Kada su ga novinari kontaktirali, danas 88-godišnji Briñas djelomično je priznao zlodjelo.

Javljaju se svjedoci

– Neobično je to što se tada dogodilo... Iskreno, nikad mi nije bilo jasno. Bilo je to u vrijeme kada je preminula žena s kojom sam se trebao oženiti i kad sam se zaredio. Učinio sam to jednom ili dvaput. Srećom, odmah sam prekinuo s tim, rekao je Briñas.

Suprotno njegovim riječima, Miguel M. H. inzistira da je napada bilo više i da su se odvijali tijekom tri godine.

– I ako nas je bilo više, uvijek je išao prema meni. (...) Koliko se sjećam, jednom je izveo oralni seks na meni. Nikad me nije pokušao poljubiti ni zagrliti. Činilo se da se fokusira na moje tijelo.

Miguel M. H. kaže da je natjerao Briñasa da prestane s maltretiranjem tako što mu se dvaput suprotstavio.

Ubrzo su se El Paisu javila još četiri bivša učenika tvrdeći da su bili zlostavljani kad su imali između 10 i 14 godina i da je to bila javna tajna. Zahvaljujući njihovim izjavama španjolski su mediji rekonstruirali događaje iz sedamdesetih i osamdesetih u gimnaziji Hermanos Amorós i u sportskim kampovima koje je Briñas svakog ljeta organizirao.

– I mene je napao taj seksualni grabežljivac – izjavio je A. O. F. (47), danas doktor biokemije i sveučilišni profesor.

– Zlostavljao me samo jednom, ali me obilježio za cijeli život. Imao sam tada 11 ili 12 godina, igrao sam rukomet i ozlijedio rame. Kad sam se vratio u svlačionicu, rekao je da će mi dati masažu i da se skinem u gaće. Dirao me posvuda i nakon par minuta najavio: “Sad ćeš osjetiti toplu kremu koja će ti goditi.” Kasnije sam shvatio da je ejakulirao po meni.

Svjedočanstva smještaju zlostavljanja na dvije glavne lokacije. Jedna je svlačionica gimnazije, u kojoj je izvodio masaže uređajem koji je proizvodio toplinu i koji su polaznici nazivali crvenom lampom. Druga je lokacija bila šator u kojemu su spavali ozlijeđeni dječaci za vrijeme kampiranja u Gredosima.

Ulazio im u šator

Treći svjedok, identificiran samo kao A., naveo je da je imao loša iskustva s Briñasom sredinom osamdesetih.

– Bilo mi je mučno u želucu pa su me poslali da spavam u ambulanti. Bio sam sam u šatoru, ali on je ušao tijekom noći. Rekao mi je: Da vidimo što je s tim crijevima”, i počeo me gladiti po trbuhu. Potom je spustio ruku i hvatao me za genitalije.

Približno u isto vrijeme napadnut je i četvrti optužitelj, naveden kao C. Poprište je bio kombi u kojem su putovali Briñas i dva dječaka.

Briñas je poslije osnovao i vodio nogometnu školu povezanu s Atléticom, iz koje je proizašlo više kasnijih prvotimaca crveno-bijelih. Između njih bili su Fernando Torres i Alvaro Morata. Jedan se trener u Akademiji prisjetio da je Briñas Torresu dao ocjenu “12” kad ga je 1995. prvi put vidio na treningu kao jedanaestogodišnjaka. Nogometaš nikad nije zaboravio Briñasa. Kad je 2011. postigao prvi hat trick za Liverpool, “El Niño” Torres bivšem je učitelju poslao potpisanu majicu Redsa s porukom: “Prijatelju Manolo, hvala na svemu što si mi pružio”. Pet godina kasnije, zabivši stoti gol za Atlético, poklonio mu je crveno-bijeli dres s dirljivom posvetom za to što ga je doveo u klub koji obojica vole. Stari je tu majicu poklonio Atléticovu muzeju, gdje je i danas izložena.

