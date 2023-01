Osijek uvjerljiv protiv 'fenjeraša' Gorice: Mierez i Špoljarić zabili za slavlje

Nogometaši Osijeka u susrtetu su 19. kola HNL-a kao domaćini na stadionu Gradski vrt rutinski svladali posljednju Goricu sa 2-0 (1-0).

Pogotke za Osječane postigli su Ramon Mierez (15) i Josip Špoljarić (63).

Osječani su od samog početka susreta jurnuli prema gostujućim vratima, a takav pristup donio je i rezultat. Osim pogotka Miereza, u prvih pola sata dvoboja domaći su dva puta pogađali i okvir gola. Prvi put vratnica se tresla u 14. minuti nakon udarca Špoljarića, no ta je situacija brzo prežaljena jer je samo minutu kasnije Mierez doveo Osijek u vodstvo.

Gržan je odlično prošao po desnom krilu i ubacio na peterac gdje je spreman za skok bio Mierez te svladao odličnog Banića.

Iako je Gorica samo minutu potom imala odličnu situaciju za izjednačenje, to je bilo sve što su gosti ponudili u igri prema naprijed. S druge strane, Osijek je u 30. minuti umalo udvostručio prednost na sličan način na koji je i stigao do prednosti. Ovoga puta ubačaj je stigao s lijeve strane, a Mierez je ponovno pucao glavom no ovoga puta Banića i Goricu je spasila vratnica.

Bolja igra Osijeka nagrađena je drugim golom u 63. minuti. Lovrić je pokušao s vrha kaznenog prostora, Banić je odbio, ali na nogu Jugovića, no vratar Gorice je zaustavio i dva pokušaja osječkog veznjaka, no njegovi suigrači su ostali promatrati borbu svog vratara, pa je Špoljarić iz četvrtog pokušaja domaćih u istoj akciji ipak uspio zatresti mrežu.