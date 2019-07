Olmo na pitanje ostaje li u Dinamu ponavlja samo jednu rečenicu

Prije uzvratne utakmice Dinama i Saburtala u drugom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka, zbijale su se šale po društvenim mrežama u stilu „I Hajduk je u uzvrat za EL protiv Gzire išao s 2:0 prednosti“, a svi znamo kako je na kraju prošao i ispao. Euforija se nastojala smanjiti jer Dinamo je već na papiru prošao u treće kolo kvalifikacija... I nije završio kao Hajduk, prošao je. Pobijedili su 3:0, ukupno 5:0. No, te velebne brojke nisu bile toliko jednostavno izborene. Nije Zagrepčane išlo u prvom poluvremenu, nisu mogli finiširati zamišljeno, nedostajao im je malo i koncentracije, dosta su bili i nespretni iako su uglavnom vodili igru i okretali gostujuću momčad u njihovoj polovici terena. Saburtalo je pak tu i tamo prešao sredinu, zaletio se do Livakovića, a kada se to i dogodilo nisu izgledali bezopasno. Sreća je Dinama što ni oni sami nisu znali kako loptu pospremiti u Dominikovu mrežu. U drugom je Bjelica uveo adute s klupe Brunu Petkovića i Danija Olma i došao je i gol. Mislav Oršić u 77. minuti zabo je za 1:0, deset minuta kasnije zabio je i Petković, a sve je završio Olmo pogotkom u posljednjoj minuti susreta.

- Još uvijek mi treba malo treninga, treniram tek tjedan dana. Sretan sam što sam dobio koju minutu sada i zabio. Kada dođem još malo u formu i kada budem 100 posto, bit će još bolje. Bilo je teško gledati utakmicu sa strane, a na kraju smo zabili tri komada, sretni smo zbog toga.

No, Maksimir je sada bio prazan zbog kazne, s tribine su se čuli tek glasovi djece.

- Malo je uvijek čudno igrati bez navijača, sljedeća ja Gorica i možda se popuni Maksimir. Uvijek je dobro kada si doma pred navijačima. Bilo je lijepo čuti djecu kako navijaju, te mlađe navijače – kaže Olmo koji je zagonetan oko svoje budućnosti. Ponavlja samo jednu rečenicu: „Ja sam trenutačno igrač Dinama“. Hoće li kao takav biti i u utakmici trećeg kola protiv Ferencvaroša?

- Ne znam kako su oni prošli, oni igraju dan nakon nas? – čudi se Olmo i dokazuje kako se momčad spremala samo za Saburtalo.

Sretan je nakon pobjede bio i strijelac prvog pogotka Mislav Oršić.

- Na oko se činilo lako, ali nije bilo tako. Mučili smo se u prvom poluvremenu, naprijed nismo ništa uspjeli napraviti. Nismo igrali nešto bajno, ali rezultat je najbitniji. Oni su pokazali da nisu bezazleni. Imali su neke prilike u prvom poluvremenu, nekako nismo najbolje odigrali, ali vratili smo se kada smo zabili prvi pogodak. Tada su oni kao malo odustali i sve je sjelo na svoje – kaže Mislav.

Cilj su ostvarili, treće kolo kvalifikacija za Ligu prvaka je pred vratima, baš kao i protivnik.

- S Ferencvarošom će biti teško, ali nadam se prolazu. Treba ih ozbiljno shvatiti i tako se i postaviti.

Sljedeći utorak od 19 sati na Maksimir im dolaze Mađari. Nadaju se da dolaze i navijači.

- Teško je bilo bez gledatelja, posebno na našem stadionu. Kada ti fali snage, oni te podignu, za njih zatrčiš. Ma, bit će ih sljedeći tjedan – zaključio je Amer Gojak.

