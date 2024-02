Mario Kovačević: Doktor mi je rekao da se klonim stresa, ali Hajduk nisam mogao propustiti

Jedan od najljepših kadrova prilično negledljive utakmice Varaždina i Hajduka proteklog vikenda bio je pogled prema svečanoj loži, u kojoj je sjedio Mario Kovačević.

I redatelj prijenosa nekoliko je puta na televiziji prikazao trenera koji je varaždinsku klupu morao napustiti zbog borbe s karcinomom pluća. Šokantna vijest "presjekla" je 48-godišnjeg Kovačevića iako je u životu prošao niz kriznih situacija, primjerice kad je s jednom torbom pod snajperima napuštao opkoljeno rodno Sarajevo, u kojem su agresori već pobili mnogobrojne njegove prijatelje i suigrače.

A Kovačević se skrasio u Varaždinu – došao je na probu i ostao do danas. Uživao je opet biti na stadionu, u nogometnoj vrevi, među svojim ljudima.

– Da, mnogi su me zvali kada su me vidjeli na televiziji, osjetio sam koliko je mojim prijateljima drago. Jer ako sam na stadionu, to znači da sam bolje. Jedva sam čekao doći na stadion. Sigurno je pomoglo i to što sam prošlog tjedna bio u svom Sarajevu, čovjek mora odmah biti bolje – kaže Kovačević.

Došao sam na rutinsku kontrolu, mislio sam da sam potpuno zdrav, a rekli su mi da sam u biti teško bolestan

Javio se odmah nakon liječničke kontrole, s optimističnim vijestima.

– Kažu da oporavak ide prema planu. Sreća je da sam došao na vrijeme, iako je dijagnoza bila ogroman šok jer ništa me nije boljelo, nisam osjećao nikakve simptome. Došao sam na rutinsku kontrolu misleći da sam potpuno zdrav. Operacija je bila teška, čovjek pomalo izgubi interes za nogometom u svemu tome, ali sad se glad za igrom opet vratila i sve je u meni gorjelo dok sam gledao svoje dečke kako igraju s Hajdukom. Ne propuštam ni utakmice pred TV-om, no atmosfera na stadionu uvijek je nešto posebno. Doktori mi kažu da se još neko vrijeme klonim stresa, ali pomislio sam kako je lijepo vrijeme, nije bilo hladno i utakmicu jednostavno nisam mogao propustiti.

Varaždin je pružio jak otpor i otrgnuo bodove velikom favoritu.

– Iako je bilo puno promjena u našoj ekipi, opet smo pokazali sjajnu igru protiv najboljih, Hajduka i Dinama. Imamo puno mladih igrača koji dobivaju sve više šanse i zbog njih mi je najviše drago što smo uzeli taj bod.

Hajduk?

– Jasno je da su razočarani rezultatom, neke stvari jednostavno im se nisu poklopile. I sudac Jović pomalo se izgubio. No Hajduk je stvorio svoju najbolju momčad u zadnjih nekoliko godina te i dalje smatram da je veliki favorit za naslov prvaka. Danas bi na Poljudu u Kupu opet za njih moglo biti škakljivo s Varaždinom. U Kupu su iznenađenja uvijek moguća, Varaždin može namučiti Hajduk i u Splitu, a u prvenstvu će u utrci koja će između Rijeke, Hajduka i Dinama trajati do samog kraja prvak biti onaj tko pravu formu zadrži i onaj tko na terenu i na svakom treningu pruži baš sve od sebe za taj cilj. Gledao sam, naravno, i derbi Dinama i Rijeke, aktualni prvaci bili su bolji za taj jedan gol, iako treba naglasiti da kolega Sopić radii izniman posao ove godine. No do kraja je još 12 kola i bit će jako neizvjesno – zaključio je Kovačević.

