Odbojkašice nisu uspjele osvojiti Zlatnu europsku ligu, izgubile od Čehinja

Hrvatske odbojkašice nisu uspjele osvojiti Zlatnu europsku ligu, u finalu završnog turnira u Varaždinu izgubile su od Čehinja sa 1-3 (25-18, 15-25, 22-25, 22-25).

Po hrvatske odbojkašice kobne su bile loše odigrane završnice treće i četvrtog seta koje su izgubile iako su većim tijekom tih dionica bile u prednosti.

Susret je krenuo odlično po Hrvatsku, prvi set riješila je Lea Deak serijom poena na svom servisu kojima je odvojila našu reprezentaciju sa 6-6 na prednost 12-6. Razlika u korist Hrvatske rasla je i do devet prije no što je Češka u samoj završnici smanjila na 24-18.

U drugom setu igralo se ravnopravno do 8-6 za Češku, a onda je uslijedio prvi pad u igri Hrvatske pa su se gošće brzo odvojile na 20-10 i mirno poravnale rezultat.

Treći set krenuo je vodstvo Hrvatske od 3-0, sredinom te dionice bilo je i 15-10, ali kod rezultata 18-14 hrvatske igračice ponovno su posustale pa su Čehinje serijom 7-0 preuzele vodstvo, a onda stigle i do pet set-lopti od kojih su iskoristile četvrtu.

Hrvatska je s nekoliko dobrih serija na servisu držala prednost i u četvrtom setu sve do 21-17. No, od posljednjih devet poena u susretu Češka je osvojila osam, najviše na servis Milenkove i preokretom stigla do naslova pobjednica.

Hrvatska i Češka su nastupom u finalu Europske lige osigurale nastup na Challenge Cupu, kvalifikacijama za Ligu nacija, koji će se igrati u Limi od 26. do 30. lipnja. Na tom će turniru igrati još Peru, Kanada, Tajvan i Argentina. Hrvatska i Češka će biti u skupini s Peruom, a plasman u Ligu nacija izborit će samo pobjednik turnira.

Treće mjesto u Varaždinu zauzele su odbojkašice Bjelorusije zahvaljujući 3-0 (26-24, 25-17, 25-18) pobjedi protiv Španjolske.