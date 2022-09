Uefa dozvolila odavanje počasti kraljici na neviđen način!

Arsenal je golovima Marquinhosa i Nketiaha s 2:1 pobijedio Zürich u gostima, a za domaćina je posljednjih deset minuta odigrao hrvatski napadač Ivan Santini.

Susret je obilježila tužna vijest o smrti engleske kraljice Elizabete II. u 97. godini života.

Vijest je stigla tijekom odmora između dva poluvremena, a prije početka drugog dijela igrači su stali u polukrug na centru igrališta i skupa s navijačima na stadionu u Zürichu odali počast minutom šutnje kraljici. Uefa nema običaj obilježavati minutu šutnje tijekom utkmice već na početku susreta, ali ovo je bio izniman slučaj.

Domaćini su bili brzi i odmah su pripremili na službenom semaforu fotografiju kraljice Elizabete II. uz poruku "U sjećanje Njenom Visočanstvu kraljici Elizabeti 1926. - 2022."

Minuta šutnje održana je i prije susreta Manchester Uniteda i Real Sociedada u Manchesteru.

Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION Manchester United take part in a minutes silence following the announcement of the death of Queen Elizabeth II prior to the UEFA Europa League Group E match at Old Trafford, Manchester. Picture date: Thursday September 8, 2022. Photo: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Taj susret završio je iznenađujućom minimalnom pobjedom gostiju 0:1. Jedini strijelac na susretu bio je Brais Mendez iz kaznenog udarca koji je dosuđen nakon što je lopta pogodila u ruku Lisandra Martineza u kaznenom prostoru domaćih.

Počast kraljici minutom šutnje odali su i košarkaši i navijači u Milanu na susretu EuroBasketa uoči susreta domaćina Italije i Velike Britanije u posljednjem dvoboju skupine C. Milanska publika pljeskom nakon britanske himne također je dala hvalu kraljici.

Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS Basketball - EuroBasket Championship - Group C - Great Britain v Italy - Mediolanum Forum, Assago, Italy - September 8, 2022 General view of players before the match during a minutes silence after the death of Britain's Queen Elizabeth REUTERS/Alessandro Garofalo Photo: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Italija je u toj utakmici uvjerljivo slavila 90:56 i osigurala četvrto mjesto te susret sa Srbijom u osmini finala EP-a.