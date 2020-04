'Od njihovog žestokog seksa i namještaj se pomicao'

Wanda Icardi ponovno se ovih dana našla u centru pažnje. Supruga argentinskog nogometaša Maura Icardija obožava kada se o njoj piše, a sada internetom kruže njezine slike iz mlađih dana.

Zahvaljujući burnoj prošlosti često puni stupce tabloida. Prije nekoliko godina je otkriveno kako se Wanda zabavljala s Diegom Maradonom.

Priče o njihovim seksualnim avanturama otkrila je 2018. argentinska voditeljica Mirtha Legrand u razgovoru čija je snimka tek nedavno objavljena.

- Ručala sam u jednom hotelu i kad sam izlazila prišla mi je Wanda i pitala me: "Zašto me ne zoveš u emisiju?" Odgovorila sam: "Jesi li ti ona što se seksala s Maradonom? Zbog vas nisam mogla spavati cijelu no ć - kazala je Mirtha Legrand i dodala:

- Bila sam u predsjedničkom apartmanu, a oni u sobi pored moje. Toliko su bučili da nisam mogla spavati. Od njihovog žestokog seksa čak se i namještaj pomicao, nije mi jasno što su sve radili.

Wanda Icardi tvrdi kako je sve to laž, te da samo ona i Maradona znaju je li se nešto između njih dvoje dogodilo.