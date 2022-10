Obradović: Cibonini razgravač Kapusta imao je 15 asistencija, to je fantastično

Nakon poraza u Splitu, u prvom kolu HT Premijer lige, košarkaši Cibone pobijeđeni su i u prvom nastupu u novoj sezoni u ABA ligi. No, to je poraz koji će Zagrepčane puno manje peckati od onog splitskog jer je on, na neki način, bio i ukalkuliran. I kojeg im je okupljenih tisuću gledatelja na neki način i oprostilo. Jer ovih "minus 24" (81:105) protiv beogradskog "parnog valjka" vrijedilo je više od onih "minus 13" sa Gripa.

Uostalom, ništa više od pristojnog poraza od cibosa nije bilo ni fer očekivati. Jer, namjerili su se na, na papiru, najjaču momčad regionalne lige predvođenu najtrofejnijim klupskim trenerom u Europi Željkom Obradovićem.

A on je utakmicu započeo "milostivo", sa svojim najboljim igračima na klupi (Nunally, Papapatrou, LeDay, Lessot, Anđušić). Doduše, susret jest započeo sa Exumom na jedinici i Punterom na dvojci što, uz činjenicu da u Zagreb nisu doputovali ozlijeđeni Madar, Smailagić i Avramović, samo govori o igračkoj širi u sastavu crno-bijelih.

A Cibonina startna petorka - Kapusta, Aranitović, Perasović, Mazalin i Ljubičić - dobro je započela susret pa se, nakon vodstva 13:7, već u četvrtoj minuti s tribina čulo "heja, heja cibosi". A najveće odobravanje domaće publike, u tim svijetlim trenucima, zavrijedio je razigravač Borna Kapusta koji je u prvih devet minuta uknjižio šest asitencija.

Domaćin je dobio i prvu četvrtinu (26:25) no "junački otpor" favoriziranom gostu nije dugo potrajao. Zapravo, sve se prelomilo sredinom druge četvrtine kada su Beograđani, nakon 33:30, napravili seriju 13:0 za 33:43 a na veliki odmor otišlo se sa Cibonim minusom od 17 koševa (41:58).

U nastavak susreta Obradović je izašao s najačom mogućom petorkom (Punter, Nunally, Trifunović, Papapetrou, Lessort) u namjeri da osvježenom domaćinu ne omogući povratak u utakmicu. I tako je i bilo čemu je pridonio i izniman postotak za tricu Beograđana koji su do svojih "plus 20" (50:70) došli sa 10 trica iz 14 pokušaja.

Uz pokoju dobru akciju domaćeg sastava, do kraja susreta sve odvijalo na sigurnoj razdaljini za goste. Štoviše, konačna razliza zacijelo bi bila i značajno veća da gostujući trener nije u posljednjoj četvrtini odigrao s pričuvama (Glas, Koprivica, Jovanović).

U sastavu domaćih, visoku ocjenu i ovacije publike, zavrijedio je jedino razigravač Borna Kapusta koji je napustio igru nakon 15 asistencija, a dvoznamenkasti u rubrici koševa završili su ljevoruki centar Krešimir Ljubičić (19), koji je dobro koristio situacije u reketu, te krila Lovro Mazalin (10) i Nikola Malešević (10). Kod ujednačenih gostiju čak sedmorica igrača zabila su 10 ili više koševa a to su bili Punter (14), Vukčević (14), Trifunović (12), Papapetrou (11), Anđušić (10), Exum (10) i Lessort (10).

Nakon utakmice Partizanov trener Željko Obradović čestitao je Ciboninu razigravaču Kapusti na sjajnoj dodavačkoj večeri.

- Čestitke Ciboni, imali su 26 asistencija što znači da prepoznaju stvari kako treba. Ako pak jedan igrač ima 15 asistencija to je fantastično i ja mu želim da nastavi u tom stilu.

A s tim dijelom Bornine igre bio je zadovoljan i njegov trener Josip Sesar:

- Pitanje je koliko su ga partizanovci poznavali. Čini se da ih je isprva iznenadio a onda su ga pritiskali po cijelom terenu. U organizacijskom smislu odigrao je odlično no ima tu stvari za popraviti, primjerice, trice je šutirao 1-6.

Cijela domaća momčad šutirala je trice 5-20, a gosti su bili na 48 posto (12-25). No, ono što je više smetalo domaćeg trenera Sesara bilo je onih 19 izgubljenih lopti.

- Bez obzira što smo izgubili od euroligaške momčadi i možda i najboljeg europskog klupskog trenera ikad, kada izgubite sa 24 koša, osjetite izvjesnu gorčinu. A ona bi zacijelo bila manja da u završnici nismo nizom lošim odluka pokvarili ukupni dojam. Istina je da mi tražimo brzu igru prema naprijed, no na kraju je to ispalo brzopleto - ustvrdio je Sesar dodavši:

- Kada na domaćem terenu primite i 80 koševa to je puno a kamoli 105, no to je i do napadačke kvalitete suparnika a njihov set akcija, vidjeli smo to u pripremi susreta, stvarno je impresivan.

Ono što je Sesarov problem jest da su mu dva šutera izvan stroja. Slovenac Blaž Mesiček, koji bi se mogao vratiti za mjesec dana, a od Splita i Sven Smajlagić. Obojica imaju ozljede šake.