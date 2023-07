O potezu japanskih navijača bruji svijet, istu su stvar napravili i protiv Hrvatske

Nakon što su gledali kako njihova momčad razbija Zambiju s 5:0, japanski navijači ostali su na tribinama nakon utakmice kako bi počistili stadion u Wellingtonu na Novom Zelandu u susretu Svjetskog nogometnog prvenstva za žene.

Snimka koju je BBC objavio prikazuje nekoliko japanskih navijača kako hodaju oko stadiona s vrećama smeća, skupljajući smeće koje je ostalo na tribinama.

Japanski su navijači postali poznati zbog svojih napora da očiste tribine, što su već učinili na utakmicama Svjetskog prvenstva za muškarce 2022. i 2018. godine.

Istu su stvar napravili u Kataru nakon što ih je Hrvatska izbacila u osmini finala. Zbog svoga stava dobili su brojne simpatije diljem svijeta, a potezu navijača pišu brojni svjetski mediji.

Japanski izbornik Hajime Moriyasu rekao je tada za The New York Times da je to kod njih uobičajeno.

– Za Japance je to sasvim normalna stvar. Kada napuštate mjesto, morate ga ostaviti čišćim nego što je bio prije dolaska – rekao je.

Naime, takvo ponašanje u kulturi je Japanaca, oni još u školi uče da se za sobom mora počistiti. Štoviše, djeca sama čiste škole.

Isto nam je posvjedočio i bivši hrvatski nogometaš Andrej Panadić (54) koji je dvije godine svoje igračke karijere proveo u Japanu. Od 2002. do 2004. igrao je u Nagoya Grampusu.

– To je kultura koja se njeguje od malih nogu. Svi su takvi. Ja sam se tamo osjećao fantastično. Ljubazni su, nema svađe, dolaziš na trening s voljom, cijene te i poštuju. Druga je to kultura - rekao je.

Osim što su navijači dobili brojne pohvale, Fifa je pohvalila i japansku reprezentaciju. Naime, igračice su počistile svlačionicu i ostavile je uz besprijekornom stanju, uz zahvalnicu napisanu na japanskom i engleskom jeziku.