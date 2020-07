O čemu više pričati? Pogledajte kako je ocijenjen Modrićev nastup u utakmici za naslov

Luka Modrić proslavit će 9. rujna 35. rođendan, no čini se da će u madridskom Realu gadno pogriješiti ako mu ne ponude novi ugovor. Hrvatski je kapetan ponovno odigrao maestralno protiv Villarreala, i to u utakmici velikog naboja jer je pobjeda Kraljevskom klubu nosila titulu.

Asistirao je Modrić Karimu Benzemi za prvi pogodak nedugo nakon što je i sam udarcem namučio vratara Asenja, a ako ćemo samo o brojkama, tome je dodao tri oduzete lopte, deset osvojenih duela, te čak 46 točnih dodavanja (od 54) od čega su tri bila ključna.

Temeljem toga je na stranici SofaScore dobio ocjenu 8.3, tek neznatno manju u odnosu na igrača utakmice Karima Benzemu (8.4), ali je i dojam bio fantastičan.

Modrića je bilo posvuda, od obrane do napada, i sve što je činio bilo je za visoku ocjenu. Primijetili su to i novinari lista AS, koji su Luku nagradili čvrstom devetkom u izvještaju.

Toliko su dobili još samo vratar Thibaut Courtois i dvostruki strijelac u 2:1 pobjedi Benzema, a novinari ESPN-a su otišli još dalje i samo Modriću dodijelili devetku.

Želi reći, ma kako god okrenuli priču, Modrić je ponovno bio ključna figura na travnjaku, te je sezonu zaključio uz sedam asistencija što je njegov najbolji dosadašnji učinak u dresu Reala.

Ispada da je hrvatski kapetan poput vina, što stariji - to bolji, pa ćemo narednih tjedana s velikim zanimanjem pratiti što će naposljetku odlučiti čelnici Reala.

Takvog bi se igrača doista bio grijeh odreći, bez obzira na to koliko je na njegovoj torti svjećica, odnosno unatoč tome što na upravu pritisak vrše neki novi mladi lavovi, primjerice, Martin Ødegaard, koji na posudbi u Sociedadu čeka da se Lukino mjesto isprazni.