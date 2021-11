Novi trener Hajduka: Momčad se ne može promijeniti u tri dana, bit ćemo još bolji

Novi trener Hajduka Valdas Dambrauskas pobjedom protiv Hrvatskog dragovoljca (2:0) na Poljudu otvorio je svoj mandat na klupi splitske momčadi.

- Najvažnije je bilo pobijediti. Nakon perioda bez pobjede nije bilo lako. Pobjeda uvijek donosi dodatnu energiju i smiješak na licu. Nije bilo lako. Nismo imali strpljenja, lopta nije kružila od strane do strane. U drugom dijelu smo te stvari radili bolje. To me zadovoljilo, ali nisam zadovoljan što nismo iskoristili te situacije. Nije lako vidjeti neke promjene u tri dana. Znam da je ova momčad bila odlično vođena. Mislim da je prošli stožer radio dobro. Dobro je što sada imamo dva tjedna u kojima možemo raditi na stvarima koje želim vidjeti u igri - rekao je Dambrauskas, prenosi Dalmatinski portal.

Zatim je nastavio:

- Ljubičić i Biuk su za mene talenti. Drago mi je što sam dio njihovog nogometnog puta. Najvažnije za njih je raditi naporno. Ova zemlja ima dosta talenata. Neki se ne izgrade do kraja, ali ako budu radili naporno kao danas i protekla tri dana čeka ih svijetla budućnost. Ako napadač radi za momčad onda se njegov učinak ne mora gledati kroz golove. Zadovoljan sam kako su odigrali. Oni su sigurno u dobrom procesu odrastanja.

Je li bio nervozan prije utakmice?

- Moja filozofija je što si pripremljeniji manje si nervozan. To vam je kao kad ideš na ispit. Što manje znaš to si nervozniji. Nijedan trener ne može promijeniti momčad u tri dana. Igrači su dobro reagirali. Ovo je njihova pobjeda. Sada je iduća utakmica najvažnija.

Slijedi pauza zbog nastupa reprezentacija.

- Radit ću s igračima koji će biti tu. Kada radiš u velikom klubu normalno je da šest, sedam igrača ide u reprezentacije. Imat ću više vremena za bolje upoznati igrače. Vjerujem da će nakon reprezentativne stanke Hajduk biti bolji nego protiv Hrvatskog dragovoljca - zaključio je Dambrauskas.