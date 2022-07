Novi sport na Olimpijskim igrama, Hrvatska će tu biti prvi favorit za zlatnu medalju

Hrvatska muška reprezentacija u rukometu na pijesku osvojila je zlato na Svjetskim igrama neolimpijskih sportova u američkom gradu Birminghamu u saveznoj državi Alabami.

Hrvatska muška seniorska reprezentacija je u finalu Svjetskih igara pobijedila Katar s 2-1(14-17, 20-16, 9-6), te osvojila svoje prvo zlato na Svjetskim igram.

Svjetske igre u Birminghamu, peto su izdanje na kojem sudjeluje hrvatska muška seniorska reprezentacija rukometa na pijesku. S prethodnih natjecanja seniori imaju tri bronce (Njemačka 2005., Tajvan 2009., Kolumbija 2013.) i jedno srebro (Poljska 2017.), te je u bogatoj kolekciji nedostajalo je zlato. Pobjedom protiv reprezentacije Katra u finalu i taj cilj je ostvaren.

U prvom setu finala uspješniji je bio Katar koji je na odmor otišao sa 14-17, u drugom setu Hrvatska je bila bolja i s rezultatom 20-16 izborila raspucavanje. Stopostotnom realizacijom u raspucavanju, upisan je konačan rezultat 2-1 u korist Hrvatske.

Dominik Marković proglašen je najboljim vratarem turnira, dok je Lucian Bura još jednom odnio titulu najboljeg desnog krila.

Hrvatska je u to finale ušla pobijedivši u polufinalu domaćina, SAD, sa 2:1. U prvom setu bilo je uvjerljivih 32:18 za nas, ali su domaćini dobili drugi set s 26:22. Polufinale je završilo raspucavanjem, u kojem je, zahvaljujući obrani Dominika Markovića, Hrvatska uspjela upisati pobjedu (9:6) i osigurati plasman u finale Svjetskih igara.

Polufinalne utakmice gledao je Thomas Bach, predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora. Prema njegovim riječima, olimpijska budućnost rukometa na pijesku sve je bliža i neće biti iznenađenje bude li uvršten u program igara u Los Angelesu 2028. godine.

Pjeskaši su tako osvojili 33. medalju na velikim natjecanjima, a sada, dakle, imaju zlatne medalje na svim mogućim velikim natjecanjima u ovom sportu.

Dodajmo da je petu srebrnu medalju Hrvatska na ovim igrama osvojila u kick-boksu. Anto Širić je u finalu kategorije iznad 91 kilogram izgubio od Azerbajdžanca Bahrama Rajabzadeha. Anto je rodom iz Žepča, a danas je član zagrebačkog kluba Spartan gym.

– Uživam u treningu i svim stvarima koje trening i borba donose. Ne samo borba u ringu već i borba u životu, gdje se moramo puno više boriti nego u ringu da bismo uspjeli u ovom sportu i da bismo se pokazali i izašli kao pobjednici. Uvijek sam za šalu i dobro društvo, tako da mogu reći za sebe da sam vrlo društvena osoba. Jako sam vezan za Žepče, mjesto gdje punim baterije nakon napornih mečeva, prvenstava. Krenuo sam trenirati zato što me je prijatelj nagovorio da idem s njim da njemu nije dosadno. Tada to definitivno nije bio sport za mene jer se uopće nisam vidio u tome, niti sam išta znao, ijednog borca i slično. Zapravo, prvi low kick u životu primio sam jer me trener pitao tko je osoba na plakatu, a ja pojma nisam imao. Dobio sam udarac. Na plakatu je bio Peter Aerts, legenda ovog sporta. To možemo usporediti s time da igrate nogomet, a ne znate tko je Ronaldo – rekao je Anto.