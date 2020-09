Novak heroj: Tyler Herro doveo Miami na korak do finala

Miamijev 20-godišnji novak Tyler Herro postigao je 37 koševa i bio najzaslužniji za pobjedu Heata 112-109 nad Boston Celticsima, kojom je momčad s Floride povela sa 3-1 i došla na korak do plasmana u finale doigravanja za NBA prvaka.

Miami je vodio većim dijelom utakmice, a kad je 56 sekundi prije kraja Herro položio za 107-98, činilo se da za Boston više nema povratka. No, tricama Jaysona Tatuma i Jaylena Browna Celticsi su 16 sekundi prije kraja došli na samo tri poena zaostatka (104-107).

Tada je ponovno Herro pogodio dva slobodna bacanja i donio Miamiju pet koševa prednosti, da bi devet sekundi prije kraja Kemba Walker izborio i pogodio tri slobodna bacanja za 107-109. U posljednjih šest sekundi je Jimmy Butler pogodio tri od četiri slobodna bacanja i osigurao pobjedu svojoj momčadi, koja će za dva dana moći izboriti mjesto u NBA finalu.

Foto: Kim Klement/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL NBA: Playoffs-Boston Celtics at Miami Heat Sep 23, 2020; Lake Buena Vista, Florida, USA; Miami Heat forward Jimmy Butler (22) passes the ball to forward Bam Adebayo (13) against Boston Celtics guard Kemba Walker (middle) and center Daniel Theis (right) during the first half of game four of the Eastern Conference Finals of the 2020 NBA Playoffs at AdventHealth Arena. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports Kim Klement

Tyler Herro je za 37 koševa iz igre gađao 14/21, za tricu 5/10, a uz to je imao i šest skokova te tri asistencije. Jimmy Butler je postigao 24 koša uz devet skokova, a Goran Dragić se zaustavio na 22 poena pogodivši tricu u završnici utakmice za vodstvo 105-98. Centar Bam Adebayo je postigao 20 koševa uz 12 skokova i četiri asistencije.

Jayson Tatum je sa 28 koševa bio najbolji strijelac Bostona, iako je u prvom poluvremenu ostao bez ijednog ubačaja. Jaylen Brown je postigao 21 koš, a Kemba Walker 20. Celticsi su izgubili čak 19 lopti, 11 više nego Miami, u čemu leži ključ poraza kojim su došli na rub ispadanja iz doigravanja.

Miami je po 12. put u svojoj povijesti poveo sa 3-1 u seriji doigravanja na četiri pobjede, a u svih 11 prijašnjih slučajeva su na kraju trijumfirali.

U noći s četvrtka na petak (3 sata ujutro) na rasporedu je četvrta utakmica finala Zapadne konferencije, u koju Los Angeles Lakersi ulaze s vodstvom 2-1 protiv Denver Nuggetsa.