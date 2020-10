Novak Đoković: Jako tužan dan, fizički više nisi među nama...

Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije umro je u 83. godini od posljedica zaraze koronavirusom u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici. Mitropolit Amfilohije se zarazio početkom listopada, a stanje mu se naglo pogoršalo prošli vikend.

A ovu je smrt komentirao prvi tenisač svijeta Novak Đoković nakon što je iznenađujuće ispao u četvrtfinalu ATP turnira u Beču.

- Jako tužan dan za pravoslavlje, Amfilohije je bio veliki borac za pravoslavlje i netko tko je bio zvijezda vodilja sa srpsku pravoslavnu crkvu i srpski narod u Crnoj Gori. Imao sam čast upoznati ga i neko vrijeme provesti pored njega i osjetiti tu nevjerojatnu energiju koju je on imao. Iako on fizički više nije među nama, on će duhovno biti među nama dugi niz godina, a mi mu toliko dugujemo da se sjećamo njega i da ga s osmjehom spominjemo i budemo mu zahvalni za sve ono što je uradio, pogotovo u posljednje vrijeme. On je bio odvažan kada su se događale važne stvari vezane sa SPC i pokazao je narodu kako se čuva kulturno naslijeđe i naša duhovna baština - rekao je Đoković.

Đokovića je svladao talijanski tenisač Lorenzo Sonego kojem je to prva pobjeda nad igračem iz društva Top 10.

- I nije mi se igralo, ali nije toliko da zbog toga ne mogu igrati. Generalno mi se nije igralo, samo sam došao odraditi ono zbog čega sam ovdje došao. Vraćam se sada u Srbiju biti s obitelji i što bolje se pripremiti za London - rekao je Đoković.