Nova dvoranska svjetska prvakinja: Ukrajinki Mahučih zlato u visu u Beogradu

Ukrajinska 20-godišnja skakačica u vis Jaroslava Mahučih nova je dvoranska svjetska prvakinja, a naslov je osvojila preskočivši 202 cm na SP-u u Beogradu.

Aktualna europska prvakinja iz Toruna 2021., svjetska doprvakinja na otvorenom iz Dohe 2019. i osvajačica olimpijske bronce iz Tokija, do najvećeg uspjeha u karijeri stigla je nakon dramatične borbe s Australkom Eleanor Patterson koja je preskočila dva metra i postavila novi dvoranski rekord Oceanije.

Mahučih je visinu od dva metra preskočila tek u trećem pokušaju, a onda iz prvog preletjela letvicu na 202 cm, visinu koju Patterson nije uspjela svladati.

Broncu je u beogradskoj Areni osvojila Kazahstanka Nadežda Dubovickaja koja je sa 198 cm postavila novi dvoranski rekord Azije.

Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS Athletics - World Athletics Indoor Championships - Stark Arena, Belgrade, Serbia - March 19, 2022 Ukraine's Yaroslava Mahuchikh in action during her final jump to win the women's high jump final REUTERS/Aleksandra Szmigiel Photo: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS