Nogometaš koji je javno priznao da je gay osudio Casillasa: 'Ismijavati nekoga je poražavajuće'

Iker Casillas je uzbunio javnost objavom na Twitteru da je gay, a sve je 'začinio' Carles Puyol koji je napisao komentar ' Vrijeme je da ispričamo svoju priču'.

Javnost je smatrala kako je riječ o šali ali nekoj kampanji, ali sve je razjasnio legendarni Španjolac koji se ispričao LGBT zajednici i naglasio da mu je profil hakiran.

Međutim, nisu to svi dobro primili i stigle su prve kritike. Josh Cavallo je australski nogometaš koji je nedavno priznao kako je homoseksualne orijentacije.

- Šaliti se i ismijavati nekoga na račun otkrivanja seksualne orijentacije u nogometu je poražavajuće. To je težak put za LGTBQ+ ljude koji moraju proći kroz to. Vidjeti moje uzore i nogometne legende kako ismijavaju autanje je više od nepoštovanja - poručio je Cavallo koji očigledno nije vidio kako to nisu bile Ikerove riječi.

@IkerCasillas and @Carles5puyol joking and making fun out of coming out in football is disappointing. It’s a difficult journey that any LGBTQ+ ppl have to go through. To see my role models and legends of the game make fun out of coming out and my community is beyond disrespectful pic.twitter.com/Yp88aQyyTV