Njeno lice sve govori: Fotografiji Messija i Suareza smiju se svi, osim njegove žene

Nakon tuluma koji je organizirao Jordi Alba povodom pobjede nad Lyonom i potpisa novog ugovora, igrači Barcelone kretali su doma.

Argentinac Leo Messi i Urugvajac Luis Suarez došli su zajedno, a tako su i otišli. Suarez je čak ženi rekao kako se mora maknuti sa suvozačkog mjesta kako bi Argentinac tamo mogao sjesti.

Fotografija trojca u automobilu na društvenim mrežama je nasmijala ljude, a mnogi su ostavili i komentar poput "Jedan je bog", "Njegovo visočanstvo", "Kada ti diktator kaže da sjediš na stražnjem sjedalu"...

This pic cracks me up LOOOOOOOL Suarez made his own wife sit at the backseat just because Messi was riding along with him 😭😭😭 https://t.co/ou27CUQX2Y