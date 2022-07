Nizozemke započele obranu naslova s remijem

Nizozemska ženska nogometna reprezentacija započela je obranu naslova na Europskom prvenstvu u Engleskoj remijem 1-1 protiv olimpijskih doprvakinja Šveđanki.

Šveđanke su u Sheffieldu pred 21.342 gledatelja prikazale bolju igru ​​u prvom poluvremenu i poveli preko Jonne Anderssona, dok je Jill Roord poravnala u 52. minuti.

Foto: Jonathan Moscrop July 9, 2022, Sheffield, United Kingdom: Sheffield, England, 9th July 2022. Vivianne Miedema of Netherlands focuses on the ball under pressure from Nathalie Bjorn of Sweden during the UEFA Women's European Championship 2022 match at Bramall Lane, Sheffield. Photo via Newscom Photo: Jonathan Moscrop/NEWSCOM

U skupini C sinić su snage odmjerili Portugal i Švicarska u Leighu pred 5900 gledatelja. Švicarske s vodile s 2-0 golovima Coumba Sowe (2) i Rahel Kiwic (5), ali su Diana Gomes (58) i Jessica Silva (65) donijele Portugalu bod.

Danas su na rasporedu susreti u skupini D, i to Belgija - Island (18 sati) i Francuska - Italija (21 sat).