Nitko ne može pratiti tempo Kipchoge: Kenijac na Berlinskom mataronu oborio vlastiti svjetski rekord

Kenijac Eliud Kipchoge pobijedio je u nedjelju u maratonu u Berlinu, popravši pritom vlastiti svjetski rekord u toj disciplini s vremenom 2:01.09.

Kipchoge je popravio rekord kojeg je postavio 16. rujna 2018. godine za pola minute (2h01:39).

Ovaj 37-godišnji Kenijac koji je pobijedio u 15 od 17 maratona koliko je trčao u karijeri, uključujući i dva olimpijska maratona, nametnuo je vlastiti tempo od početka utrke i svega nekolicina trkača mogla ga je pratiti.

Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS Athletics - Berlin Marathon - Berlin, Germany - September 25, 2022 Kenya's Eliud Kipchoge celebrates as he wins the Berlin Marathon and breaks the World Record REUTERS/Fabrizio Bensch TPX IMAGES OF THE DAY Photo: Fabrizio Bensch/REUTERS

Još jedan Kenijac Mark Korir bio je drugi sa četiri minute i 49 sekundi sporijim vremenom, dok je Etiopljanin Tadu Abate bio treći.

U ženskoj konkurenciji pobjedu je odnijela Etiopljanka Tigist Assefa, pretrčavši udaljenost za 2 sata, 15 minuta i 37 sekundi, što je treće najbolje vrijeme u povijesti.

Assefa je iza sebe ostavila Kenijku Rosemary Wanjiru (2:18:00) i još jednu Etiopljanku Tigist Abayechew (2:18:03).