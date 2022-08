Nisu samo navijači protiv Čačića: I u samom klubu ima ljudi koji mu nisu skloni

Dinamo je prvi put posrnuo u ovoj sezoni jer posrtajem se ne može nazvati remi sa Shkupijem iako se i protiv prvaka Sjeverne Makedonije očekivala pobjeda. No to su europske kvalifikacije, početak sezone i taj remi bio je dovoljan da se nakon pobjede u Zagrebu prođe dalje. Na stranu sad što nam se nisu svidjele partije u obje utakmice plavih, ni protiv Shkupija ni u ovoj posljednjoj s Ludogorecom, no ciljevi su ostvareni, plavi su pobijedili i u Bugarskoj i dosad su imali rezultate kakve bi mnogi poželjeli.

Bod je najmanji problem

No problem je ipak bio u igri jer te slabije partije ipak su morale doći na naplatu. I došle su u Varaždinu, plavi su s 1:1 prosuli dva boda, prvi put u HNL-u u ovoj sezoni nisu pobijedili. Novi prvoligaš je dobar, samo čudom izgubio je od Hajduka koji je u potpunosti nadigrao, bio je puno bolji nego protiv Dinama, plavi su ipak bili ravnopravniji novom prvoligašu od Hajduka bez obzira na rezultatski uspjeh Splićana, a podbačaj Zagrepčana.

No baš sama činjenica da je Dinamo bio ravnopravan Varaždincima govori o igri plavih, biti ravnopravan nije dovoljno za klub koji zadnjih “sto godina” osvaja naslove prvaka, koji je u posljednjim godinama pokazao da je narastao do razine vrlo pristojnog europskog kluba koji se može nositi i s nominalno jačima od sebe.

Nije taj bod u Varaždinu nekakva velika briga u maratonu HNL-a, sigurno će biti još gubitka bodova do kraja sezone. No Dinamo je u ovom trenutku morao biti bolji, nije više početak sezone, plavi iza sebe sad već imaju četiri utakmice domaće lige i tri europska susreta. I trener Čačić, kojem je i samom bilo jasno da u nekim, naročito europskim utakmicama, nisu briljirali, najavio je da će plavi biti u pravoj formi već u Bugarskoj. Iako su pobijedili, u pravoj formi nisu bili, a nisu bili ni u Varaždinu. A baš sad su pred Dinamom najvažnije utakmice, prvo u utorak uzvrat s Ludogorecom, a onda i derbi s Hajdukom.

– Nismo sretni kad završi 1:1 jer smo, uvjetno rečeno, razmaženi. Očekujemo pobjedu Dinama u svakoj utakmici, a ovo nam je sedma utakmica u 21 dan. Dosta je umora, a čeka nas utakmica sezone. Morali smo razmišljati da se energetski ne potrošimo, ali u tome nismo uspjeli – rekao je nakon utakmice Čačić.

Istina je da smo razmaženi, Dinamo nas je naučio na pobjede, naučio nas je na dobre igre, a osim dobrih partija protiv Slavena Belupa i Istre, dobrih poluvremena protiv Hajduka i Lokomotive, sve ostalo nije bilo dobro. I navijači Dinama s pravom od Čačićeve momčadi traže više, a po prikazanom više od boda u Varaždinu nisu zaslužili. I to zabrinjava, da su igrali dobro pa nesretno izgubili dva boda, ne bi bilo zamjerke. Umor? Dobro, sedam utakmica u tri tjedna je naporno, ali plavi će takav ritam imati i ubuduće jer će igrati u Europi do kraja jeseni. Zar će biti stalno umorni? Nema li Čačić baš zbog toga tako velik i kvalitetan igrački kadar, nije li i puno rotirao da bi se izbjegao taj umor, ili da bi bio manji.

Navijači su nakon 1:1 u Varaždinu vikali: “Čačiću odlazi!”

– Navijači su nam bili potpora cijelo vrijeme. Trener je uvijek Pedro, preuzimam odgovornost. No navijači moraju razumjeti da smo od krvi i mesa, imamo pravo na loš dan – veli Čačić.

Igrači mu prestali vjerovati?

No tih loših dana već se skupilo. I zato je dobio negativan stav navijača. Istina je da je i on griješio, pogotovu u nekim prijašnjim utakmicama, u Varaždinu zapravo i nije jer je poslao na teren dobro posloženu momčad, s igračima na svojim pozicijama, pokušavao je s logičnim promjenama. No i on se mora zapitati zašto mu momčad ne igra bolje, radi li s njima nešto krivo ili su ti njegovi dosad vjerni pratitelji (igrači) prestali vjerovati svom šefu. Ako je tako, onda su mu dani odbrojani.

No, ako su igrači i dalje uz njega, onda sad nije vrijeme za “Čačiću, odlazi”. Pa čovjek ima rezultate, da je to netko ponudio prije početka sezone, svi bi prihvatili osvojeni Superkup protiv Hajduka, prolazak u treće pretkolo Lige prvaka i u njemu pobjedu u prvoj, gostujućoj utakmici, usto u četiri utakmice lige ima tri pobjede i sad taj remi. Nije sad ni vrijeme za promjene pred te dvije velike utakmice, treba pričekati uzvrat s Bugarima koji je sad Čačiću ispit koji će usmjeriti njegovu sudbinu na klupi plavih.

Ne treba zaboraviti ni njegov minuli rad, došao je na klupu kad je plavima visio naslov i na kraju ga suvereno osvojio, rezultatski je i sad sve u redu, a hoće li i dalje biti tako, vidjet ćemo u utorak u uzvratnom susretu trećeg pretkola Lige prvaka. Uđe li u play-off, ostvarit će baš sve ciljeve, ne prođe li, neće dugo ostati trener. No on je taj koji treba biti na klupi protiv Ludogoreca, ako prođe, a trebao bi, onda treba i dalje biti trener Dinama jer je to zaslužio. Ako ne, neće biti “Čačiću, odlazi”, nego “sorry, Ante, i sretan put” jer nakon svega teško bi ostao na klupi maksimirskog kluba u kojem ima onih koji mu od početka nisu bili skloni.