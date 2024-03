Dalić se za njega osobno založio: Pogledajte kako hrvatski wunderkind zabija u Njemačkoj

Mladi, 20-godišnji hrvatski napadač Igor Matanović ne prestaje oduševljavati poklonike nogometa u Njemačkoj. Hrvatski U-21 reprezentativac ovoga je vikenda zabio dva pogotka na utakmici njegova Karlsruhea protiv Greuther Fürtha koju su pobijedili s 4:0. Matanović je zabio za 1:0 u 42. minuti i za 2:0 u 78. minuti. Pobjedu domaćih potvrdio je Schleusener u 86. i 90. minuti.

Matanovića je hrvatska nogometna javnost pobliže mogla upoznati prošlog ljeta. On je inače rođen u Hamburgu, a trenutno je pod ugovorom s Eintrachtom iz Frankfurta. Na posudbi u Karlsruheu je do kraja tekuće sezone, nakon čega će odraditi još dvije godine ugovora, koliko mu preostaje u Eintrachtu. Iako, možda ovog ljeta dođe do transfera.

PRVI MATANOVIĆEV GOL POGLEDAJTE OVDJE

DRUGI MATANOVIĆEV GOL POGLEDAJTE OVDJE

Nije Matanović bio daleko od dolaska u hrvatski nogomet prošle godine. Htjeli su ga Hajduk i Rijeka koji su ga mogli dobiti na posudbu, no Matanović je odlučio ostati u Njemačkoj pa je prešao u Karlsruhe. Inače, za njega se osobno jako zalagao Zlatko Dalić, a HNS ga je "preoteo" Njemačkoj, za čije je mlađe reprezentacije igrao do svoje 19. godine. Već je upisao i dva nastupa za U-21 reprezentaciju, a pamti se nastup u Danskoj, u rujnu 2022. godine kada je sudjelovao u pobjedi Hrvatske koja ju je odvela na Europsko prvenstvo U-21.

Nakon dobrih predstava ove sezone, nije nemoguće da ga uskoro vidimo i u dresu vatrenih.